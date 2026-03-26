Mientras Cicardini pide la renuncia de Quiroz, Vodanovic le pone piso al ministro del bencinazo

“El bencinazo de Kast es un sablazo al bolsillo de los chilenos y chilenas”, afirmó la senadora Cicardini, quien acusó al ministro Quiroz de encarecerle la vida a las familias con una decisión política que tenía alternativas.

En medio de la discusión del proyecto de medidas transitorias ante el alza histórica de los combustibles, la senadora por Atacama Daniella Cicardini interpeló duramente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y le pidió la renuncia. Sin embargo, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en lugar de respaldar la crítica, optó por desautorizar a su correligionaria y ponerle piso al ministro más cuestionado del gabinete de Kast.

En su intervención en la Sala del Senado, Cicardini fue directa: “El bencinazo de Kast es un sablazo al bolsillo de los chilenos y chilenas”. Acusó al ministro Quiroz de encarecerle la vida a las familias con una decisión política que tenía alternativas, y recordó su vínculo con los casos de colusión de los pollos y las farmacias. “Usted tiene un patrón; cada vez que Jorge Quiroz aparece, a la gente le sale más caro vivir”, sentenció.

La senadora también denunció la existencia de una minuta confidencial del gobierno diseñada para instalar un relato favorable al alza. “Mientras las familias hacen malabares para llegar a fin de mes, ustedes hacen malabares para manejar el relato”, fustigó.

“Por el bien de Chile, dé un paso al costado. Renuncie, ministro. Asuma su responsabilidad”, cerró.

Pero la respuesta no vino del oficialismo, sino de la presidenta de su propio partido. Vodanovic tomó la palabra para desmarcar a la bancada socialista de las críticas de Cicardini. “Como presidenta del Partido Socialista, quiero señalar que la opinión de la diputada Cicardini no es compartida por el resto de la bancada”, expresó, refiriéndose a la senadora como “diputada”, lo que fue interpretado en la Sala como un intento de desautorizarla.

Mientras el resto de la oposición (Frente Amplio, Partido Comunista, DC y PPD) cerraba filas contra el gobierno por el alza de $370 en bencinas y $580 en diésel, e incluso sectores del propio oficialismo cuestionaban en privado la gestión de Quiroz, Vodanovic eligió salir a corregir a quien le exigía la renuncia al ministro del bencinazo.

En ese marco, Cicardini respondió a través de sus redes sociales: “Soy senadora. La senadora socialista con más respaldo ciudadano. Lo que dije, lo sostengo, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. El ministro Quiroz está encareciendo la vida en Chile y golpeando el bolsillo de miles de familias. Mientras algunos salen a ponerle piso al gobierno de Kast que tiene al pueblo chileno haciendo fila en las bencineras, sin saber cómo va a llegar a fin de mes, yo no voy a distraerme en disputas internas. La discusión es con un ministro indolente y un gobierno que perjudica al país. Yo estoy del lado de la gente”.

El episodio deja a Vodanovic en una posición difícil de explicar. En el momento en que toda la oposición apuntaba contra Quiroz por el mayor golpe al bolsillo de las familias en décadas, la presidenta del PS prefirió desautorizar a la senadora que se atrevió a pedir su renuncia. Cicardini, en cambio, dejó claro de qué lado está.