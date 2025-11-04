Mientras las encuestas cierran el juego, Marco Enríquez-Ominami abre la conversación

El candidato presidencial reunió en su comando a un grupo diverso de creadores digitales y activistas para reflexionar sobre el clima social, la desinformación y el futuro de la conversación pública en Chile.

Mientras las encuestas cierran el juego, Marco Enríquez-Ominami abre la conversación
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

En medio de una campaña donde las encuestas intentan reducir la competencia a dos nombres, Marco Enríquez-Ominami eligió otro camino: abrir el diálogo. El candidato presidencial reunió en su comando a un grupo diverso de creadores digitales y activistas para reflexionar sobre el clima social, la desinformación y el futuro de la conversación pública en Chile.

Al encuentro asistieron comunicadores y profesionales de distintas áreas —economistas, diseñadores, periodistas, cineastas e ingenieros— activos en plataformas como Instagram, TikTok, X y YouTube. Entre los participantes estuvieron los periodistas @artalnews y @jovenmarck; el cineasta y comediante @grex_oficial; el músico @patricioalvaradook; el doctor en economía @economia_y_erra; el ingeniero en construcción naval y ex candidato a alcalde por Rancagua @rafaelcornejoriqu; el ingeniero informático y diseñador @claudio.viajando; y la activista palestina @la_palestina_gritona_, quien ha estado en el centro de la atención pública tras los ataques racistas que recibió esta semana en su universidad.

“Las encuestas pueden decir muchas cosas, pero ninguna mide la conversación que ocurre todos los días en las redes, donde la gente discute, se informa y forma opinión”, comentó uno de los asistentes.
Durante el diálogo, se discutieron temas como la desconexión entre la política y la ciudadanía, la responsabilidad de los creadores frente a la desinformación y el impacto de los discursos de odio en los espacios digitales. Hubo miradas distintas, incluso contrapuestas, pero con un punto en común: la necesidad de reconstruir confianza desde la conversación, no desde el cálculo.

Enríquez – Ominami agradeció la participación y destacó la importancia de este tipo de instancias:

“La política no puede seguir hablándole solo a la política. Escuchar a quienes hoy influyen en las redes es escuchar al Chile que viene”, señaló.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener un canal de diálogo permanente entre el ecosistema digital y los equipos programáticos de la candidatura, para nutrir ideas y acercar el debate público a nuevas audiencias, especialmente jóvenes.

Mientras los sondeos siguen compitiendo por porcentajes, Enríquez-Ominami parece haber optado por disputar otra cosa: el sentido mismo de la conversación.

Relacionados

El Ciudadano

“El maltrato a las mujeres nunca se acabó”: Enríquez-Ominami confronta a la derecha y defiende su agenda de género

Hace 5 días
El Ciudadano

“36 mil razones para cambiar Chile”: ME-O listo para inscribirse y lanza ofensiva contra la derecha

Hace 3 meses
El Ciudadano

Elecciones 2025: La carrera de tres candidatos sin partidos, a pulso por La Moneda

Hace 3 meses
El Ciudadano

Marco Enríquez-Ominami se reúne con la SOFOFA y destaca acuerdos con el gremio: "Coincidimos en que el crecimiento no es solo una meta económica, sino una necesidad social"

Hace 6 días
El Ciudadano

Marco Enríquez-Ominami inscribe su candidatura presidencial con masivo respaldo ciudadano

Hace 3 meses
El Ciudadano

El caso SQM contra Marco Enríquez-Ominami: la anomalía judicial que marcó una época

Hace 2 semanas
El Ciudadano

“Cuidaron toda la vida y el Estado hoy no las cuida a ellas”: Marco Enríquez-Ominami presenta propuesta previsional para mujeres dueñas de casa y cuidadoras

Hace 21 horas
El Ciudadano

“Hay que desactivar estas granjas de bots”: MEO apunta a Chadwick, Espina, Kast y Parisi

Hace 2 meses
El Ciudadano

Video: ME-O trata a Kaiser de "mascota de Kast"

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano