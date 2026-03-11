Milei se queda sin foto con Kast: suspenden bilateral en la antesala del cambio de mando

A solo horas de la ceremonia de traspaso de mando en Chile, el mandatario argentino Jabier Milei sufrió un revés y se quedó sin una foto con José Antonio Kast para compartir en sus redes sociales, luego de que el equipo del presidente electo informara sobre la cancelación de la reunión bilateral que estaba programada.

La bilateral, que había sido meticulosamente agendada en la agenda pública como un hito previo a la transmisión del mando, prometía ser el escenario para una nueva muestra de sintonía política entre ambos representantes de la extrema derecha latinoamericana.

El encuentro estaba agendado para las 09:10 horas en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, en lo que sería un saludo protocolar yt un gesto de cercanía antes de dirigirse juntos al Congreso Nacional en Valparaíso.

Sin embargo, los planes se desmoronaron cuando, desde el entorno del futuro presidente se anunció que la cita fue suspendida “por temas de agenda”.

Esta decisión, según consignó El Mostrador, habría tenido su origen en un retraso en el viaje del presidente argentino, ya que el vuelo que trasladaba al «libertario» desde Buenos Aires a Santiago desde Argentina salió más tarde de lo programado, y terminó por desajustar el cronograma matutino, haciendo inviable la visita a Cerro Castillo.

Por ello, se espera que Milei llegue directamente al Congreso Nacional en Valparaíso para participar en la ceremonia de cambio de mando, perdiéndose así el cara a cara privado que había anticipado con Kast..

La relación entre Kast y Milei se ha estrechado en los últimos meses. No se trata de un acercamiento fortuito, sino de una alianza estratégica que ambos han alimenta como parte de una agenda ultraliberal y antiestatal en América Latina.

El primer gran hito de esta alineación política entre ambos representantes de la extrema derecha se remonta a diciembre pasado cuando presidente electo viajó a Buenos Aires para reunirse con el mandatario argentino.

Durante el encuentro que se extendió por más de una hora en medio de un clima de euforia y celebración, el «libertario» soltó sin filtro que el republicano «va a copiar» el cuestionado modelo neoliberal que ha aplicado en la nación austral, generando una severa crisis social y económica.

Tras la reunión, indicaron que los principales temas de la conversación giraron en torno a la voluntad de desarrollar, a partir de marzo de 2026, cuando Kast asumiera la presidencia, una hoja de ruta común “en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional”, entre otros aspectos

En esa ocasión ambos posaron con una motosierra, símbolo de las cuestionadas reformas y recortes impulsadas por el gobierno de Milei en Argentina.