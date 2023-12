Ministra Tohá condena agresión a Vallejo en Rancagua: «En democracia nunca este tipo de ataques o agresiones son aceptables»

La ministra de Interior, Carolina Tohá, se refirió este martes a la agresión que recibió la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, mientras realizaba una actividad en Rancagua, de cara al plebiscito de este domingo.

Vallejo fue agredida en Rancagua por una ciudadana que le lanzó un vaso de café. Por este hecho, registrado en la Plaza de Los Héroes, la mujer fue detenida por el delito de atentado contra la autoridad.

En un punto de prensa, la ministra Tohá manifestó su respaldo a Vallejo y afirmó que estas acciones no pueden ser aceptadas en un país democrático.

«En democracia nunca este tipo de ataques o agresiones son aceptables, este hecho no tuvo mayores consecuencias, pero lo importante es el gesto (de apoyo) y eso respecto de cualquier persona, de cualquier ciudadano», expresó la secretaria de Estado, citado por CNN Chile.

No obstante, afirmó que hay que condenar cualquier ataque contra un ciudadano, sin importar si tiene o no un cargo.

La ministra además valoró el apoyo “tan transversal” de todos los sectores respecto al ataque a la secretaria de Estado en la Región de O’Higgins.

Cabe recordar que, tras el hecho, la ministra Vallejo se pronunció en sus redes sociales e indicó que no se dio cuenta de lo sucedido.

«Muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en la Plaza de Los Héroes de Rancagua. La verdad es que ni me di cuenta!! Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda pero continuamos entregando textos de la propuesta constitucional sin inconvenientes que es lo importante. Gracias por la preocupación!», escribió en la red social X (antiguo Twitter).

