Ministra Tohá responde a quienes piden renuncia de Jackson: «No se toman decisiones de Gabinete por presiones»

Una posición firme ha manifestado este jueves 3 de agosto la ministra del Interior, Carolina Tohá, ante las repetidas peticiones que desde distintos sectores se hacen para que renuncie el titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Durante la entrega de los resultados de la Mesa de Ciencias y Seguridad, Tohá reiteró que es el Presidente de la República, Gabriel Boric, la única persona que tiene la atribución y la responsabilidad respecto de los equipos de Gobierno que conforma y es al que le corresponde hacer esas evaluaciones.

Se refirió asimismo, consigna Meganoticias, a quienes empiezan a buscar pautearlo por la prensa y aseguró que «no contribuyen en lo más mínimo a generar las condiciones para que esas decisiones se tomen de manera prudente, tranquila, por parte del Presidente de la República».

«Buscar pautear al Presidente de la República busca sacar dividendos políticos y no permitir que se pueda desarrollar esa atribución como corresponde, en conciencia, de acuerdo a su criterio y no a las presiones que ejercen terceras personas (…) No se toman decisiones de Gabinete por presiones, se toman decisiones de Gabinete por convicción respecto a qué es lo mejor para el país», expresó Tohá.

Hasta en la Cámara de Diputadas y Diputados se ha debatido un proyecto que impulsa las peticiones de la renuncia de Jackson, ministro al que le cuestionan en líneas generales su gestión al tacharla de “deficiente”.

Además, se le señala por presuntos vínculos de su partido con los traspasos irregulares que se han revelado en el Caso Convenios.

