Mirosevic acusa «veto en las sombras» de Kast a la Ley de Eutanasia: «Lo que viene es un ultraconservadurismo que niega el derecho a morir con dignidad»

Ante la postergación de la tramitación de la Ley de Eutanasia en el Senado, el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic, acusó maniobras por parte de Republicanos para dilatar su avance, a través de una especie de “veto en las sombras” que vendría del presidente electo José Antonio Kast.

Pese a que el Ejecutivo ha insistido en múltiples ocasiones en la “suma urgencia” de esta iniciativa —que busca regular la posibilidad de una muerte asistida en pacientes con enfermedades graves e irreversibles—, a la fecha no ha logrado avanzar en su idea de legislar,

El proyecto conocido como «Ley de muerte digna» actualmente está en su segundo trámite constitucional y se trabaja sobre la base refundida de cuatro iniciativas parlamentarias presentadas desde el 2014.

La iniciativa a se votó en Comisión y se aprobó en la Cámara, por lo que para que pueda ser aprobada antes que finalice el actual periodo legislativo se requiere que el Senado la ponga en tabla y se vote.

Sin embargo, en la sesión realizada el pasasdo 6 de enero, los senadores no votaron ni revisaron el proyecto, razón por la cual desde el Gobierno, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, acusó que “hubo maniobras dilatorias”.

En la misma línea, el senador electo Vlado Mirosevic, acusó directamente una intervención en las sombras por parte de Kast, para impedir que se discuta La Ley de Eutanasia. Recordó que en medio dela campaña por la segunda vuelta presidencial, el entonces candidato republicano afirmó que, en caso de llegar a La Moneda vetaría el proyecto, “a modo de sugerencia al Congreso”.

“Lo que viene aquí es un ultraconservadurismo que les niega el derecho a morir con dignidad a los chilenos. Esto es realmente terrible. Lo que está claro es que de aquí a marzo el Senado, con la mayoría que está, no tiene ninguna voluntad de tratar la ley de eutanasia”, declaró el legislador a El Mostrador.

Se refirió a un acuerdo que se habría suscrito en las bancadas parlamentarias, en el cual se planteó que la iniciativa se votaría con posterioridad a las elecciones, para “no incomodar a Kast en segunda vuelta”. Sin embargo, señaló que este pacto no fue respetado.

“Aquí claramente hay un veto y una instrucción del presidente electo para que esto no funcione, eso es lo que además se conoce de pasillos en el Senado”, enfatizó.

Estas declaraciones se suman a las que emitió el parlamentario el pasado 13 de enero cuando acusó que el «ultraconservadurismo» de Kast » ya se está materializado en el Senado» y señaló que se coordinando a la derecha para que el «prpyecto del ley de eutanasia» no pueda ser discutido.

«El moralismo religioso y el extremismo ideológico ultraconservador serán la tónica de lo que viene», alertó en esa ocasión Mirosevic, quien es uno de los autores del proyecto ingresado el 2014.

Impulso a la Ley de Eutanasia “aunque sea a contrapelo de un Gobierno conservador”

A tres semanas de que concluya el actual periodo legislativo, Mirosevic contempla un escenario de dificultades para que la iniciativa vea la luz y se respeten es las reiteradas urgencias de discusión inmediata por parte del actual gobierno del presidente Gabriel Boric, la más reciente renovada en diciembre de 2025.

“Nosotros seguimos presionando semana a semana, y no solo eso, sino que se respeten las urgencias que ha puesto el Presidente, que son urgencias constitucionales y que el Senado, deliberadamente, en la reunión de comités de jefes de bancada, ha rechazado cumplir”, sostuvo,

Ante este escenario, el parlamentario dejó en claro que desde la futura oposición seguirán impulsando la legislación “aunque sea a contrapelo de un Gobierno conservador”.

Una tarea que a su juicio “no será fácil”, teniendo en cuenta el rol fundamental del Ministerio de Salud para que el proyecto de «muerte digna» se convierte en ley iniciativa, el cual bajo la administración ultraderechista de Kast, estará liderado por la doctora May Chomali, hermana del arzobispo de Santiago, Fernando Chomali.