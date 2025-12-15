MODATIMA tras victoria de Kast: se declara en alerta por la “extrema peligrosidad” que su futuro gobierno representa para los territorios

El Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) se pronunció ante los resultados electorales que dieron como ganador al candidato republicano José Antonio Kast, con un 58,2% de los votos, se impuso ante Jeannette Jara (Unidad por Chile), convirtiéndose en el nuevo presidente para el periodo 2026-2030.

A través de un comunicado, los integrantes de la organización declararon que «hoy nos encontramos en estado de alerta, por la extrema peligrosidad que representa para nuestros territorios el futuro gobierno de Kast».

Advirtieron que la victoria de la ultraderecha en Chile no es un simple revés electoral, sino constituye «una señal clara de la profundización de un sistema que puede empujar a nuestras comunidades y nuestros territorios hacia el abismo».

«Estamos en presencia de un modelo que no solo atenta contra los derechos sociales y ambientales, sino que busca consagrar una lógica neoliberal, extractivista e imperialista que profundizará la crisis climática», remarcaron.

Desde el Movimiento hicieron hincapié en la amenaza que representa el «ascenso del autoritarismo en América Latina», y plantearon que la llegada del ultraderechista a la Presidencia de Chile va más allá de un simple cambio de gobierno, ya que apunta a «una ofensiva contra los logros históricos de las clases populares, los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, los trabajadores y las comunidades rurales».

«Lo que está en juego es la vida en nuestros territorios, que está siendo puesta en peligro por un modelo que niega la justicia social, que antepone el lucro e individualismo al bienestar colectivo y que, a través de su discurso de odio y división, avanza hacia un modelo de control total», precisaron.

«La movilización y la unidad del campo popular debe ser nuestra respuesta»

Sin embargo, los integrantes de MODATIMA plantearon que pese a lo «abrumador del escenario político, el resultado electoral no puede llevarnos a la inacción, por el contrario, es una oportunidad para robustecer la organización en todos los espacios y desde todos los territorios, porque nos vamos a necesitar más que nunca».

«La movilización y la unidad del campo popular debe ser nuestra respuesta frente a aquellos que niegan el derecho al agua, al aire limpio, a la salud, a la educación, a la justicia», enfatizaron.

De este modo, extendieron un amplio llamado a trabajadores, comunidades, juventudes y mujeres a «organizarse desde sus territorios, tejer alianzas y enfrentarse con valentía a esta nueva oleada reaccionaria, que bajo el disfraz de la democracia, busca imponer lógicas de usurpación».

«MODATIMA reafirma su trabajo en la lucha por la justicia social y ambiental poniendo en el centro la vida, la igualdad y la defensa de los bienes comunes naturales en un contexto de crisis climática, que ya no es solo una amenaza, sino una realidad irreversible en muchos lugares del mundo y que no puede ser ignorada ni puesta en segundo plano por quienes pretenden seguir defendiendo el modelo económico que la ha provocado», subrayaron en el comunicado.



Para cerrar, desde el Movimiento anunciaron que se desplegarán en alera a lo largo y ancho de Chile para defender al país y sus comunidades, ante los embates del gobierno de ultraderecha que dirigirá José Antonio Kast, comprometiéndose desde ya a «intensificar nuestras luchas», porque «nadie vendrá a salvarnos».

«Somos nosotras y nosotros quienes debemos coordinarnos, comunicarnos, organizarnos y actuar en unidad», señalaron.

«Estaremos en las calles, en los campos, en las universidades, en las ciudades y en cada rincón, defendiendo el derecho al agua, a la tierra, a la vida digna», afirmaron.