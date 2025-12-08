Mon Laferte entregó su apoyo a Jeannette Jara: «Creo en su forma de mirar a las personas, creo en su humanidad»

Mon Laferte destacó el estilo político de Jara: "Me gusta la claridad con la que entiende este país". "Creo que este es tiempo de abrazar nuestras diferencias y construir juntas y juntos el país que soñamos", afirmó.

Autor: Leonardo Buitrago
Leonardo Buitrago

La cantautora chilena entregó su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara (Unidad por Chile) a una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, manifestando que «creo en su forma de mirar a las personas, creo en su humanidad»

 El respaldo de la artista apareció en un video difundido en la cuenta de Instagram de la propia Jara.

«Cada persona es única y especial y cada quien tiene formas distintas de ver y de sentir el mundo», comenzó diciendo la intérprete en el registro.

“Por ejemplo, a mí me gusta vivir en paz, me gusta que me traten con dignidad y con respeto. Me gusta sentirme segura. Quiero que mi hijo crezca en un lugar seguro. Quiero que todos puedan estudiar y que eso no dependa del bolsillo. Quiero envejecer con dignidad, quiero que la vejez sea digna y no una preocupación”, continuó.

En esa misma línea, agregó: “Quiero ser escuchada de verdad. Quiero tener oportunidades reales, quiero vivir sin miedo, sin violencia. Quiero decidir sobre mi cuerpo. Quiero que la salud no dependa del bolsillo. Quiero tener tiempo para descansar, quiero tener tiempo para estar con mi hijo”.

«Creo en la diversidad, por eso creo que podemos tal vez ser un poco distintos. Pero podemos vivir en el mismo país con nuestras diferencias, porque finalmente tenemos más cosas en común. Por eso creo en Jeannette Jara», afirmó la cantante.

Para cerrar, Mon Laferte destacó el estilo político de Jara: «Me gusta la claridad con la que entiende este país. Creo en su forma de mirar a las personas, en su humanidad y en la ternura y la garra en cómo defiende lo que le parece justo. Creo que este es tiempo de abrazar nuestras diferencias y construir juntas y juntos el país que soñamos».

En la descripción del registro, que tiene hasta el momento casi 150.000 «me gusta», la candidata del progresismo agradeció a la artista por su «mensaje tan claro y por creer, igual que yo, en un país donde todas y todos podamos vivir con las mismas oportunidades».

