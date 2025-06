¿Multas simbólicas y vacaciones encubiertas?: el doble estándar que blinda a José Miguel Castro (RN), presidente de la Cámara

Una nueva controversia se registra Congreso Nacional, esta vez protagonizada por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), tras conocerse que utilizó la semana distrital para viajar a Estados Unidos. Una revelación que surge en medio de la fiscalización de las licencias médicas de los parlamentarios.

En el Congreso Nacional está estipulado por reglamento interno que el mes de vacaciones de los funcionarios de la corporación, incluyendo a las y los diputados, es en febrero de cada año

Por su parte, la semana distrital representa un mecanismo con el que cuentan todos los parlamentarios -senadores y diputados- cada mes para poder recorren y visitar sus territorios, reunirse con organizaciones sociales, ciudadanos, autoridades locales, y participar en eventos de distritos o circunscripciones y otras actividades.

Una investigación de Meganoticias sacó a la luz, que entes de asumir la presidencia de la Corporación, Castro utilizó la semana distrital para viajar a Estados Unidos, país que ha visitado en diversas ocasiones durante las celebraciones del 18 de septiembre y al cual viajó por un período prolongado de 24 días entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

La notificación del viaje quedó expresada en un documento que el diputado de RN envió al entonces presidente de la Cámara, el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal).

“Ausencia inferior a 30 días“, fue el título del documento en el que notificó su ausencia entre el 15 de diciembre de 2022 y 07 de enero de 2023, en pleno periodo legislativo,

Durante los 24 días que estuvo fuera del país, el parlamentario dejó de participar siete sesiones legislativas.

«La semana del 19 de diciembre, la Cámara de Diputados tuvo tres sesiones de sala. Esa semana se votó un acuerdo con el Gobierno de EE.UU en materia de Defensa; se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en La Araucanía; y se votaron mociones sobre seguridad y educación. En ninguna de estas sesiones participó el diputado, quien ya se encontraba en Estados Unidos», consignó Meganoticias.

Estado en el país norteamericano José Miguel Castro pasó la semana distrital, donde justo los diputados están mandatados a realizar gestiones en terreno de las zonas en las que resultaron electos.

También pasó navidad, año nuevo e incluso la primera semana de 2023 fuera del país.

En ese periodo, la Cámara tuvo un intenso trabajo, ya que se votaron proyectos de ley como el de estabilización de precios del combustible y se abordó la discusión por los 12 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a presos del estallido social. Sin embargo, el parlamentario de renovación Nacional no estuvo presente en las sesiones.

Recién el 9 de enero, Castro volvió a presentarse en el Congreso. Por reglamento, debido a los 24 días que estuvo ausente solo le habrían descontado $525.000, de una dieta que supera los $7.000.000, lo que supone una sanción simbólica.

Sin embargo, no sería la primera vez que el legislador realiza este tipo de viajes durante periodos legislativos: en 2022 y 2023 también se ausentó durante Fiestas Patrias bajo condiciones similares, señaló el citado medio.

¿Censura a José Miguel Castro?

El hecho generó críticas transversales .El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), planteó que el escenario es complejo y se abre el debate sobre si Castro seguirá en la presidencia de la Coproración,

“Obviamente que la posibilidad de una censura se abre, eso es evidente”, dijo al tiempo que insistió en la necesidad de “poner todos los antecedentes a la luz pública”.

«Hemos tenido una sola conducta durante todo este tiempo, es difícil a veces, pero hay que mantener un principio: no hay defensa corporativa», afirmó en conversación con Radio Universo,

No obstante, Aedo recordó que existen casos que podrían estar justificados: «Hay viajes que son institucionales, que se hacen justamente en semana distrital para no bajar o alterar, o que no estén ausentes parlamentarios en las sesiones».

Ante la controversia, se abrió una investigación interna encabezada por el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, que incluye otros casos similares, como el de la parlamentaria Ximena Ossandón (RN), quien habría viajado al extranjero en más de 10 oportunidades durante el período legislativo.

El viaje al extranjero del presidente de la Cámara, en medio de la semana distrital, se conoce en medio de los coletazos que ha generado el informe de la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas al interior de la administración pública, donde se detectó que más de 25.000 funcionarios salieron del país cuando debían estar haciendo reposo por alguna enfermedad.

Sanciones y despidos a funcionarios públicos por mal uso de licencias médicas

Esta situación ha provocado que los funcionarios públicos que hayan viajado al exterior en medio de una licencia médica, hayan sido sometidos a un procedimiento sumarial, recibido sanciones y que incluso debieron renunciar o resultaron despedidos de ministerios, servicios, universidades, hospitales, municipalidades, empresas estatales e incluso el propio ente contralor.

La situación llegó a tal punto, que el presidente de la Federación de Trabajadores Municipales de Chile, Fabián Caballero, arremetió contra los sumarios y despidos de empleados públicos, acusando yina condena sin el debido proceso.

«Frente al informe de licencias médicas, se han pronunciado un número importante de alcaldes y alcaldesas del país, solicitando la destitución inmediata de trabajadores sin mediar una investigación rigurosa en los procedimientos y objetiva en sus conclusiones», cuestionó Caballero.

En esta línea, comparó esta situación con la de jefes comunales que, a pesar de cometer «abusos, ilícitos, fraude al fisco y prácticas antisindicales», solicitan no ser condenados anticipadamente e incluso utilizan recursos municipales para sus defensas legales.

Más allá de los despidos y sanciones, la Fiscalía Nacional liderada por Ángel Valencia anunció una investigación penal de oficio para indagar posibles delitos por el caso de los 25.000 funcionarios públicos que se fueron de vacaciones al extranjero estando con licencia médica.

Con esta acción, el organismo persecutor buscará establecer delitos como falsificación de instrumento público, fraude al Fisco, uso malicioso de instrumento público y hasta asociación ilícita, violaciones a la ley que podrían recibir penas de cárcel.

Investigación a diputados: ¿Caiga quien caiga?

La Cámara de Diputadas y Diputados decidió emprender una investigación para descubrir si algún parlamentario de la instancia mal utilizó licencias médicas para salir del país

El foco de la indagatoria también incluye permisos sin goce de sueldo y el aprovechamiento de la semana distrital para fines personales.

Sin embargo, pese a haber viajado al exterior por 24 días, un periodo que coincidió con su semana distrital, el presidente de la Corporación José Miguel Castro (RN), fue tajante en afirmar que como parte de la indagatoria se hará presente el «caiga, quien caiga».

«Yo lo he dicho muy claro, el caiga quien caiga se va a hacer presente, vamos a hacer una investigación acuciosa, seria por lo demás, para no cometer errores y no exponer a nadie también”, aseveró ante la prensa, dejando en evidencia su doble discurso.

La decisión de abrir una investigación interna fue acordada por unanimidad por los comités de la Cámara Baja.

El vicepresidente de la Corporación, Eric Aedo explicó no buscan solamente “investigar a los trabajadores de la Cámara de Diputados, tanto a los que dependen directamente de la Cámara, de la institución, como los que son, más bien, asesores de los parlamentarios. Los vamos a investigar a ellos, a ambos. Pero agregamos la investigación sobre los propios parlamentarios”, añadió.

En ese sentido, aseguró que “vamos a revisar la situación de cada uno de nosotros, de los 155 diputados que hay”.

Esta investigación interna está liderada por el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, quien afirmó que «El mandato que tengo de los comités dice todas las salidas del país, cualquiera sea la circunstancia que se justifica», lo cual en teoría incluiría a José Miguel Castro.

En cuanto a las posibles sanciones que podrían recibir los diputados por estas faltas,, el vicepresidente de la Cámara señaló que Landeros cuenta con “ todas las atribuciones para hacer esta investigación, incluida que, si hay antecedentes, que pasen a la Comisión de Ética, que establece sanciones pecuniarias por faltas al reglamento; por el tema de licencias falsas si existen; por si saliste del país cuando no tenías autorización; o si te ausentaste, por ejemplo, de las sesiones cuando no te podías ausentar porque presentaste una licencia falsa”.