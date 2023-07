Ex senador Navarro advierte: «Hay que actuar ahora si el Gobierno no quiere que estas Fundaciones lo terminen fundiendo»

En una columna publicada en el portal de Radio Biobío, el ex senador Alejandro Navarro advirtió que el caso de las fundaciones podría, eventualmente, «fundir al Gobierno» del Presidente Boric, si es que no se da «un golpe de timón político» de inmediato.

«Los gobiernos lo pueden hacer mal, y muy mal, pero la ciudadanía no soporta la mentira, no acepta que la engañen y no perdona a quienes dicen luchar contra la corrupción y roban a la primera oportunidad que pueden», apuntó el ex parlamentario en su escrito.

Asimismo, advirtió que ahora, la oposición, «mas allá de las interpelaciones ministeriales anunciadas, dirige sus dardos hacia La Moneda. Con ello golpea al Presidente Boric directamente, y busca probar cuánto es capaz de aguantar en medio de todas las contingencias negativas imaginables».

Por ello, Navarro señaló que esta crisis de confianza que se ha generado será «irreversible si no hay un golpe de timón político (…) No es cualquier crisis, se sobrepasó la delgada línea roja que separa la credibilidad de la desconfianza, que es la misma línea que separa la verdad y la mentira».

En esa línea, un punto interesante que toca en su columna el ex senador es tanto la derecha como la ultraderecha «no tenían la bandera de la corrupción para ser levantada en esta etapa política de su rol como oposición, dada la catastrófica situación de sus alcaldes presos, pero se les dio la oportunidad. Les cayó del cielo».

Por ello, para Navarro, «no basta pedir renuncias ministeriales. Es absolutamente insuficiente. Esa lección la aprendimos en el Gobierno de la Presidenta Bachelet y el Caso Caval. Este tipo de situación marca al Gobierno en su conjunto y es muy difícil de dejar atrás, aún cuando los Presidentes hayan sido ajenos a dicha corrupción».

«En lo inmediato hay que congelar los traspasos de recursos a todas las instituciones sospechosas y entrar en inmediata reforma del proceso de asignación directa. En algunas regiones, el ‘concurso público’ para elegir Fundaciones está en pleno proceso», puntualizó.

También recordó que en el pasado se ha criticado «las clases de ética a delitos de privados y el Estado. No se pueden repetir esas sanciones que son una burla para hacia los ciudadanos afectados. Esos recursos hay reponerlos íntegramente ahora mismo, y perseguir con rigor las responsabilidades políticas y penales que de ello se deriven».

«Hay que actuar ahora si el Gobierno no quiere que estas Fundaciones lo terminen fundiendo y la gente, como siempre, termine una vez más perdiendo», concluyó el ex senador en su columna.

Foto Portada: Agencia UNO

