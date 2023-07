«No hay pudor»: Duras críticas al matinal de Mega por tener al UDI Iván Moreira «dando cátedra» sobre probidad y corrupción

Duras críticas hacia el canal Mega se han realizado desde el mundo político, social y la ciudadanía, por tener en pantalla al senador de la UDI, Iván Moreira, opinando y «dando cátedra» sobre probidad en la política, en el marco del caso de la fundación Democracia Viva.

Recordemos que el parlamentario de Derecha fue sobreseído luego de aceptar su responsabilidad y pagar 35 millones por el delito de financiamiento ilegal de la política en el denominado «Caso Penta».

Por esta razón, los cuestionamientos hacia la estación no se hicieron esperar, más aún cuando, en medio de la última entrevista que le realizaron, Moreira se molestó con una pregunta que le hicieron relacionada con el Caso Penta, y recordó -al aire- tener un «acuerdo» con la producción del canal para no hablar sobre su «situación» procesal.

«Moreira reveló al aire que Mega lo invitó a opinar sobre corrupción y que aceptó con la condición -acordada con la producción- de no abordar su propia situación. Niveles inusitados de impudicia política e inmoralidad editorial», se leyó en una de las opiniones.

«El oportunismo da para todo: Moreira, famoso corrupto, dando cátedra en la tele sobre probidad y transparencia. Tremendo, no hay pudor. Desde el Frente Amplio no validaremos nunca la corrupción, ni los pactos de impunidad ni los perdonazos. La derecha no puede decir lo mismo», afirmó por su parte la diputada Emilia Schneider en la red social Twitter.

«A Iván Moreira lo grabaron pidiendo sobornos y pagó para no ir a juicio. La UDI debió expulsarlo, pero lo llevaron a la reelección, y hoy está en Mega pidiendo la expulsión de una diputada acusada de recibir dinero mal habido, lo mismo que hizo el corrupto de Moreira. Tv basura», apuntó otro usuario de la misma red social Twitter.

Otra opinión señaló que «Moreira es tan corrupto y cobarde, que habló con la producción de Mega antes de su entrevista para que no le preguntaran por el financiamiento ilegal, ya que el patudo quiere apuntar con el dedo a los demás pero él no quiere que le nadie le diga nada. Cara de palo».

«Moreira no solo no fue expulsado de la UDI, sino que fue defendido de manera acérrima. Sin embargo, la tele burguesa nos lo quiere presentar como un referente. ¿Lo es? ¡Claro! Es un referente de como meter las manos y no pagar costos políticos», manifestó otra persona en la misma.

En tanto, la novelista Francisca Solar expresó que «la distopía chilena adquiere nuevos ribetes cuando un matinal entrevista a Moreira para opinar de probidad. M O R E I R A. Y más encima evidenciando un acuerdo con producción para no hablar de su prontuario. El periodismo inmoral llega a ser surreal».

Finalmente, el guitarrista Claudio Narea también emitió su opinión sobre el tema: «Una entrevista a Moreira no puede ser normalizada. Un corrupto confeso no debe ser entrevistado para hablar de un posible hecho de corrupción. Dejemos que la justicia haga lo suyo, lo mismo en el caso Sierra Bella», escribió el músico.

