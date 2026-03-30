“No es cierto”: Jackson desmiente al ministro García y sostiene que la gradualidad del bencinazo no requería cambios a la ley

Giorgio Jackson desmintió al ministro Secretario General de Presidencia, José García Ruminot, y planteó que el «bencinazo«, aplicado por el gobierno de José Antonio Kast no requería cambios a la ley.

El exministro de Desarrollo Social y Familia, durante la gestión del expresidente Gabriel Boric señaló que «no es cierto» que se debía realizar una modificación legal para aplicar una transición más gradual.

Jackson reaccionó a las declaraciones de García quien el domingo se refirió a la subida histórica que experimentaron los precios de los combustibles, luego de que la administración del ultraderechista ajustara de manera administrativa los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Drante su participación en el programa Estado Nacional de TVN, justificó la medida y señaló que desde La Moneda evaluaron alternativas, incluida la posibilidad de impulsar un cambio a la ley para establecer un incremento gradual, pero aseguró que esta opción fue descartada al considerar la inviabilidad de obtener los votos necesarios.

«La verdad es que esto se evaluó mucho, las razones bien técnicas porque nosotros nos hicimos el convencimiento de que si íbamos con un proyecto de ley al Congreso, para haberlo hecho más gradual, que es algo que todos hoy día dicen, eso requería leyes, el Mepco no nos autoriza a cambiar esos parámetros», afirmó.

El ministro aseguró que era muy difícil que la mayoría del Congreso estuviera dispuesta «acompañar al Ejecutivo» y planteó además que el tiempo jugaba en contra.

«En nuestro análisis político, luego de haber conversado también con bancadas parlamentarias iba a ser muy difícil tener los votos y además estábamos contra el tiempo porque en realidad el precio de las tarifas iba a subir el jueves recién pasado. Se requería de una ley para haberlo hecho de otra manera y era muy poco probable que la mayoría del Congreso estuviera disponible para acompañar al Ejecutivo en una medida que es impopular, necesaria, pero impopular y por lo tanto optamos por esa fórmula», dijo ante las cámaras.

Jackson: «Fue una decisión política»

Los dichos de García fueron desmentidos por Giorgio Jackson a través de un mensaje compartido en su cuenta en la red social X.

En concreto, el exministro cuestionó la veracidad del argumento planteado por el secretario Estado de que «se requería ley para hacerlo de otra manera».

«Respetuosamente, lo que dice el ministro García no es cierto», afirmó.

Aclaró que la decisión de aplicar el Mepco (ley 20.765), «y por lo tanto tener gradualidad en el alza de precios de los combustibles, no requería cambios a la ley».

"Se requería ley para hacerlo de otra manera".

Respetuosamente, lo que dice el ministro García no es cierto.



Aplicar el MEPCO (ley 20.765), y por lo tanto tener gradualidad en el alza de precios de los combustibles, NO REQUERÍA CAMBIOS A LA LEY.



Fue una decisión política. https://t.co/6sP0DCEhqn — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) March 30, 2026

En opinión del exdiputado se trató de una «decisión política» por parte del gobierno de Kast.