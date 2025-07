“No es de fiar, no es creíble”: Marinovic acusa a Kast por campaña digital contra Matthei

En medio de la carrera presidencial, la exconvencional constituyente, Teresa Marinovic, decidió sumarse a acusaciones contra el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, por presuntamente orquestar una campaña en redes sociales contra la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Recientemente, Maronovic fue señalada de ser parte de la campaña “asquerosa” que denunció la exalcaldesa de Providencia en su contra en la que se cuestionó el estado de su salud mental, aunque admitió haber dicho que la candidata “no estaba bien”, aseguró que jamás dijo que tuviera alzheimer.

En un video compartido en sus redes sociales cargó contra Kast, citando una columna publicada por Alberto Mayol en BioBioChile, donde el sociólogo planteó que el patrón de su conducta es la mentira y lo describe como“un atacante feroz”, pese a su puesta en escena “cauta”.

«La columna que escribió Mayol al respecto es brutal, porque fue víctima de este tipo de prácticas también. Dice que Kast habla pausado, tranquilo, pero es un atacante feroz e incluso se puede decir que sus rencores lo nublan, aunque su puesta en escena sea fría y cauta. Y sigue, Kast no golpea directamente, sino que insinúa y luego calla o incluso va más allá, genera un discurso pacífico contra las agresiones para evitar que el rival vaya sobre él”.

Sobre el planteamiento de Mayol señaló: “Lamentablemente me consta, porque esto yo lo viví en primera persona. Estas cuentas de las que hablamos denunciaron, de nuevo en un contexto electoral, un supuesto colapso emocional mío a la salida de Sin Filtros. ‘Urgente, Teresa Marinovic –decía en una de sus publicaciones de una de sus cuentas– absolutamente descompensada en Sin Filtros, la producción del programa se vio en la obligación de suministrarle sustancias’. Esto, mientras yo estaba en contra del proceso constitucional”.

Aseguró que esos ataques se habrían producido cuando ella estaba en contra del segundo proceso constitucional que impulsaba el Partido Republicano.

De acuerdo con Marinovic una fuente cercana le habría comentado que “en ese momento que Kast fue advertido, que algunos intentaron pedirle que detuviera este tipo de operativos. Y su respuesta fue, refiriéndose a mí, ‘ella se equivocó, ella se equivocó’. La equivocación era estar en contra del segundo proceso y del texto de izquierda que emanó y promocionó él”.

Al respecto planteó que “Kast jamás dijo algo parecido a lo que difundían en esas cuentas, pero lo toleró pasivamente a su favor, por cierto. Es probablemente la puesta en práctica de un supuesto de fondo”.

A su juicio, el comportamiento del candidato de extrema de derecha se basa en: “Yo soy bueno, lo que quiero es bueno para Chile, por tanto, no hay límites morales para mi conducta. Son las reglas del juego, las reglas del juego de la política”.

Asimismo, la exconvencional cargó contra el Partido Republicano al que fue cercana desde su creación en 2019 hasta 2023.

“Me consta que el partido, el propio partido, produjo videos en ese proceso que mentían, que daban por aprobada una norma que estaba en plena discusión. La mentira en ese caso no le era imputable a otros, sino que a él mismo, tanto por el origen del video como por la discusión que José Antonio Kast y el partido hicieron en sus propias redes de este tipo de videos”, dijo.

«Por eso sostengo que Evelyn Matthei no está bien, junto con la misma fuerza, porque aseguro que la conducta de José Antonio Kast es absolutamente inescrupulosa. Este tipo de conductas de las que estamos hablando, a propósito de las redes sociales. hay que detenerlas y el momento es ahora. Por tanto, a los electores que se preguntan qué hacer, les digo, esperar a ver si Kast está dispuesto a poner su liderazgo al servicio, de terminar con la guerra sucia, de lo contrario no es de fiar, no es creíble», agregó.