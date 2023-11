«No me siento culpable»: Alcalde de Renaico descartó renunciar y defendió su derecho a pedir vacaciones

En horas de la madrugada de este domingo, el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao Marilao, se entregó a las autoridades, luego de permanecer más de una semana prófugo de la justicia.

El 3 de noviembre pasado, el Juzgado de Garantía de Cañete decretó la prisión preventiva del edil, tras ser imoputado ocho cargos: cuatro casos de violación, tres de ellos reiterados; tres casos de abuso sexual, uno de ellos agravado, y una inducción al aborto, delitos cometidos en contra de cinco mujeres.

Los hechos acreditados por el Ministerio Público habrían ocurrido entre 2006 y 2020, en distintas comunas de La Araucanía y del Biobío, entre ellas Contulmo, Tirúa, Negrete y Alto Bío Bío, y dentro de las víctimas se encuentran dos mujeres que eran menores de edad al momento en que ocurrieron los ataques investigados, así como tres funcionarias municipales.

En la audiencia de formalización, el magistrado Cristián Rosenberg ordenó el ingreso del jefe comunal a la cárcel de Traiguén por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Sin embargo, Reinao no se presentó en ese penal y estuvo prófugo por 9 días

Reinao: «No he cometido ningún delito“

En conversación con con 24 Horas previo a su ingreso al penal de Traiguén, el alcalde reiteró su inocencia en los casos de delitos sexuales que se le imputan y descartó renunciar al cargo, “porque no me siento culpable”.

“Yo siento y soy categórico en decirlo, yo no he cometido ningún delito“, afirmó.

El jefe comunal señaló que “la policía no puede estar preocupada buscándome a mí, cuando yo siento que no he cometido ningún delito”.

Sobre su decisión de mantenerse prófugo por más de una semana respondió: “Nosotros estamos disponibles a colaborar con la justicia. Siempre hemos estado disponibles en todas las situaciones”.

Al ser consultado respecto a los motivos que lo llevaron a darse a la fuga, Reinao contestó que “fue una situación que se dio en el momento, no fue una acción planificada de ninguna manera”.

“No estuve de acuerdo con lo que se dictó, porque yo, la verdad que estoy muy tranquilo de mi conciencia, con mi persona“, expresó al citado medio.

“Decidí entregarme por mi familia, como lo he dicho antes, por mi entorno, por las preocupaciones de mis amigos, por mis colegas de trabajo, solo que las circunstancias de la vida me llevaron a tomar esta decisión y reflexionar un poco, porque yo en mi vida jamás pensé en estar en prisión preventiva, menos en la cárcel, si yo no estudié para eso”, ratificó.

En sus declaraciones, Reinao Marilao descartó renunciar a su cargo de alcalde y defendió su derecho a pedir vacaciones: “Es un derecho que yo tengo y lo tiene cualquier ciudadano de este país (…) No lo voy a hacer, porque no me siento culpable de ninguna situación que hoy día se me acusa, por lo tanto no voy a renunciar por algo que yo no siento que cometí”.

