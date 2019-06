No solo obligatoriedad de Educación Física: Médicos y especialistas exigen una hora diaria de actividad física en colegios

La mañana de este miércoles el Colegio Médico, en conjunto con un grupo de profesionales, especialistas y representantes de instituciones vinculadas a los ámbitos de la pediatría, la nutrición y la actividad física, realizaron una conferencia de prensa para exigir que se revierta la decisión tomada por el Consejo Nacional de Educación (CNED) de excluir de las asignaturas obligatorias para 3º y 4º medio la de Educación Física.

La importancia de este grupo de profesionales es que se trata expertos en distintos ámbitos de la salud que están demandando la obligatoriedad de la asignatura de Educación Física, entre ellos Humberto Soriano, representante de la Sociedad Chilena de Pediatría; Fernando Carrasco, de la Asociación Chilena de Nutrición Clínica; el profesor Fernando Concha, académico y consultor internacional en actividad física y salud, y el también docente Samuel Durán, representante de la Sociedad Chilena de Nutrición.

En ese sentido, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, declaró que esperan que la medida «sea retrotraída a la brevedad» y que se aproveche «este error para avanzar en una política de actividad física desde la más tierna infancia, que permita reducir las brechas socio económicas que tiene la actividad física en nuestro país».

Fernando González, presidente de la Comisión de Infancia del Colegio Médico, apuntó que «la actividad física debiera ser una prioridad de las políticas nacionales, considerando las cifras de sedentarismo, inactividad física, de obesidad y toda la morbilidad existente».

En ese sentido, el médico señaló que como medida específica están exigiendo que se reactive el proyecto de ley de una hora diaria de actividad física en establecimientos educacionales, que hoy se encuentra atascado en la Comisión de Hacienda del Senado.

Una posición que fue reafirmada por Humberto Soriano, representante de la Sociedad Chilena de Pediatría, quien apuntó que «la actividad física diaria en los colegios no es una opción; no es una opción que los niños sean los más sedentarios del mundo, no es una opción que nuestras niñas y niños sean los más obesos del mundo».

A juicio del doctor González, del Colegio Médico, la decisión del CNED hace pensar que «las autoridades no están tomándole el peso a la importancia que tiene la actividad física en el proceso formativo de nuestros niños y adolescentes».