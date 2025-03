«No tengo comunicación con ella nunca»: Matthei reconoce que no habló con Tohá tras su agresión en barrio Lastarria

En entrevista con Estado Nacional, Matthei condenó la agresión que sufrió recientemente la exministra del Interior en el barrio Lastarria. Sin embargo, cuando se le consultó si le había comunicado personalmente con ella, la candidata presidencial de Chile Vamos respondió que "no, no hablé con ella, yo estaba en otra (...) En general no tengo comunicación con ella nunca".