“Nos está dañando”: Jaime Naranjo renuncia al PS y critica su forma de hacer política

El diputado Jaime Naranjo anunció este martes su renuncia al Partido Socialista (PS) tras 33 años de militancia. Argumentó que su decisión es un “grito de rebeldía”, ante lo que considera una crisis interna en la forma de hacer política dentro del conglomerado.

El parlamentario aclaró que su renuncia no significa abandonar sus ideales socialistas, sino que representa un “llamado de atención” y una crítica profunda la dirigencia del PS por “la forma como estamos haciendo política al interior del partido le hace un tremendo daño a nuestro partido y también a la forma de hacer política en el país”.

No obstante, aclaró que a pesar de su salida, continuará formando parte de la bancada socialista y que seguirá trabajando en conjunto, “a no ser que ellos tomen otra determinación, pero yo voy a seguir siendo socialista, seguiré siendo parte del comité”, afirmó.

“Yo no he renunciado a la idea socialista. Me voy a seguir siendo socialista toda mi vida, nadie me ve a quitar eso. Es solamente un acto formal desde el punto de vista institucional”, enfatizó.

Explicó que la decisión responde a su inconformidad por el cambio de rumbo que está atravesando la colectividad.

“Este es un grito de advertencia, un grito desesperado de decirle a los partidos políticos, particularmente al partido en el cual yo estoy, que esa forma de hacer política no nos conduce a nada y muy por el contrario, es lo que nos ha llevado al desprestigio que tienen los partidos políticos, a la poca valoración, porque no son vistos como un ejemplo a seguir ”, dijo en declaraciones a la prensa.

“El camino del Partido Socialista es el de la solidaridad, el de trabajar en conjunto, el de cooperarnos, el de ayudarnos, no de carreras individuales. De tal manera que mi renuncia apunta a eso, a hacer un llamado de advertencia, a decirle a los militantes y a los dirigentes, no podemos seguir en ese camino de cómo estamos haciendo política”, argumentó.

Asimismo, el diputado por la Séptima Región expuso que los partidos «están viviendo un proceso de descomposición que dice mucho de lo que yo estoy advirtiendo».

Al respecto, alertó que si no se produce un cambio en su forma de hacer política, el PS podría perder relevancia y trascendencia.

“No estoy condenando a nadie, no estoy criticando a nadie, pero sí advierto que, si el partido no cambia su estilo de trabajo y sus relaciones internas, corre el riesgo de perder su relevancia histórica. Si no reaccionamos, si no hay una reacción a cambiar el estilo, yo creo que el Partido Socialista va a dejar de trascender”, planteó.

¿Posible candidatura senatorial de Jaime Naranjo en el Maule?

Actualmente, Jaime Naranjo es representante por la Región del Maule, por lo que su salida abre interrogantes sobre una posible candidatura senatorial, que pdría representar una menaza para la presidenta del Partido Socialista y senadora por dicha región, Paulina Vodanovic.

De momento, el diputado descartó cualquier aventura electoral.

«Detrás de esto no hay nuinguna aspiración electoral. Muy por el contrario, yo seguiré donde me corresponde. Tengo tres opciones: no ser candidato a nada, volver a presentarme como diputado o si el día de mañana se da la posiblidad de ser senador. Lo que quiero es llamar la atención sobre la forma de hacer política por parte de los partidos», finalizó Naranjo.