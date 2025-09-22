“Nuestra meta y desafío más grande es ganar en primera vuelta”: Comando de Jeannette Jara anuncia nuevos focos en salud y vivienda

Las voceras del comando presidencial de la candidata Jeannette Jara, la diputada Gael Yeomans junto a Laura Albornoz, brindaron un punto de prensa esta mañana en la plaza del Barrio París y Londres con el fin de dar a conocer las actividades de la abanderada de la centroizquierda para esta semana, cuáles serán los focos de trabajo y cómo se siguen preparando para abordar las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

En ese marco, durante la actividad ambas destacaron los nuevos anuncios que se darán a conocer esta semana con dos focos principales: más propuestas en materia de salud, que seguirán a las ya anunciadas hace unos días, como “Mamografías sin Dolor” y “Remedios Ya” para mejorar las condiciones de salud de las chilenas y chilenos, además de presentar novedades en vivienda y también en algunos puntos de seguridad social.

“Estamos frente a una nueva etapa, un período de sistematización ahora que ya inició la campaña legal. Estamos contentos, ya que después de una intensa gira por el país hemos logrado constituir más de 250 comandos comunales a lo largo de Chile, oportunidad en la que Jeannette consolidó su cercanía y empatía con la gente demostrando una vez más que es una chilena de tomo y lomo, siempre con la disposición y voluntad de solucionar los problemas de las personas de forma real y concreta”, indicó Yeomans durante la vocería siendo luego complementada por Albornoz, quien afirmó: “Nuestra meta y desafío más grande es ganar en primera vuelta y para eso estamos trabajando”.

El comando de Jeannette Jara cerró la vocería destacando que, tras una gira nacional y la instalación de más de 250 comandos comunales, la campaña entra en una nueva etapa marcada por propuestas concretas en salud, vivienda y seguridad social. La meta es clara: consolidar el apoyo ciudadano y lograr el triunfo en primera vuelta.