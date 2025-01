Objeción de conciencia: nueva propuesta para evitar el servicio militar en Chile

“Incorporar Objeción de Conciencia como causal de exención del servicio militar y/o reclutamiento militar armado”, es la propuesta planteada por la diputada Lorena Pizarro (PC).

El proyecto presentado por la parlamentaria propone modificar el Decreto Ley 2306 que dicta normas sobre la materia.

De acuerdo con el texto, la iniciativa está fundamentada en que la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen y promueven el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión.

Asimismo, plantea que el Comité de Derechos Humanos señaló en 1993 que el derecho a la objeción de conciencia podría derivarse de tal libertad, “en la medida en que la obligación de utilizar armas puede entrar en serio conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u otras creencias”.

De acuerdo con la diputada Lorena Pizarro, la modificación del Decreto Ley 2306 “permite que aquellas personas que no comparten la doctrina formadora, que no comparten la forma en que se desarrolla la conscripción en el país puedan hacerlo con absoluta conciencia y no ser obligados a desarrollar esta labor que, finalmente, afecta en lo que uno cree”.

“En la historia de Chile conocemos lo que han sido las Fuerzas Armadas violadoras de derechos humanos, hemos visto a Michel Nash, soldado conscripto que se resiste a asesinar a su pueblo. Hemos visto también, en esta transición, el cómo los conscriptos que fueron a Antuco, o Franco Vargas, último conscripto muerto en un ejercicio de campaña en el norte de Chile, fueron sometidos a tratos que no se condicen con el respeto a los derechos humanos”, afirmó la jefa del comité parlamentario del Partido Comunista, Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social e independientes.

“La Objeción de conciencia, los principios personales deben ser el eje de cualquier persona”, enfatizó, citada por Radio Nuevo Mundo.

Además de Pizarro, quien es la autora del proyecto, esta iniciativa es patrocinada por las diputadas María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo, Carmen Hertz, así como por el diputado Matías Ramírez.