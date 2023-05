Oficialismo carga contra Natalia Piergentili por pedirle dejar de hablarles «a los monos peludos, al 30%, a les compañeres»: «Son declaraciones degradatorias y ofensivas»

Natalia Piergentili, presidenta del Partido por la Democracia (PPD), despertó críticas dentro de oficialismo tras referirse al resultado de las elecciones de los miembros del Consejo Constitucional del pasado 7 de mayo, señalando que aún falta un «análisis profundo» y llamar a dejar de hablarles «a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres».

En declaraciones ofrecidas a La Tercera, abordó la victoria del Partido Republicano, tras alcanzar 23 de los 51 escaños del órgano constituyente y aseguró que «podemos alegar de que la elección versó mucho sobre el tema de seguridad, bueno, siempre versan sobre temas de coyuntura. Pero cuando uno analiza los datos y ve que tanto nuestra lista como Unidos por Chile (el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista) les va mejor en los segmentos altos y medios, y no en los sectores populares, ese es el tema de fondo».

En sus polémicos dichos cargó contra el Frente Amplio por los resultados electorales, argumentando que no están en sintonía con la ciudadanía.

«Cuando tú solo estás imponiendo una agenda y la gente no es capaz de ver que te estás haciendo cargo de los dolores sociales, estás desintonizando. Hoy día no somos una mayoría social y eso hay que asumirlo para analizarlo y para revertirlo», dijo al citado medio.

Piergentili admitió que aunque «no ha ·tenido la posibilidad de conversar con todos los actores», a su juicio «no existe hasta ahora un análisis profundo sobre una decisión. ¿Cuál? ¿Yo le quiero seguir hablando al 30%, a los míos, a los que votaron Apruebo, a los que votaron por mi lista, o quiero volver a ser una mayoría social y política?».

«Yo creo que eso hay que declararlo, porque cualquiera de las dos cosas es absolutamente válida. Si tú me preguntas a mí, yo estoy por volver a construir mayorías sociales y políticas», agregó.

Según la presidenta del PPD, el análisis de los sucedido debe ser mucho más profundo, más estratégico y mucho más amplio.

«En cambio, si yo estoy contenta con ese 30%, que es mi grupo objetivo, que es el mismo de la primera vuelta de Boric, etc…, claramente la autocrítica no me la tengo que hacer. Tengo que seguir como estoy y con el mismo relato. Por eso te digo que esa es una decisión anterior. Si tú me preguntas a mí, yo quiero volver a construir mayoría», señaló.

A su juicio, «la pregunta de fondo» que debe hacerse el oficialismo es «¿Dónde quiero estar? Porque si alguien me dice ‘yo quiero reafirmar a los míos nomás’, no sé si va a ser parte de una autocrítica más profunda».

«Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras. Ya. Pero si dices ‘chuta, nosotros fuimos mayoría social y política. Nuestros planteamientos fueron parte de la reconversión de este país y hoy día no lo somos’, pucha que te queda una brecha de autocrítica», enfatizó.

Críticas del oficialismo a Piergentili

Las declaraciones de Piergentili fueron objeto de fuertes críticas por parte de los partidos de gobierno después de utilizar el término “monos peludos” para referirse a los votantes oficialistas.

Tomás Hirsch, diputado y presidente de Acción Humanista, tildó sus comentario como degradantes y ofensivos.

“Ese tipo de declaraciones degradatorias y ofensivas no ayudan en nada a construir un proyecto colectivo”, señaló.

Además, indicó que “no deja de ser paradójico que hable de autocrítica quién, hasta acá, no ha sido capaz de hacer ninguna autocrítica respecto del error en la insistencia de las dos listas que, claramente, afectó el clima electoral”.

Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, afirmó que las expresiones de la presidenta del PPD “no son la forma adecuada de reconstruir la confianza entre los partidos”.

A juicio de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, las declaraciones de Piergentili fueron inadecuadas y demasiado duras. Sin embargo, coincidió en el llamado a la autocrítica y al trabajo conjunto.

Desde el Frente Amplio, también se generaron críticas a las polémicas declaraciones.

Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social, declaró que “es intolerable que sectores progresistas busquen usar a mujeres y población LGBTI+ como chivos expiatorios por sus fracasos”.

Juan Ignacio Latorre, senador y presidente de Revolución Democrática, se refirió a la importancia dela auto crítica y el diálogo dentro de oficialismo.

“Todos los sectores tenemos que hacer autocríticas por los resultados del 7 de mayo (…) estas peleas al interior del oficialismo, por los medios de comunicación, no ayudan en esa dirección”, declaró.

“No estamos para peleas al interior del oficialismo, sobre todo después de una semana donde hemos tenido avances importantes del programa de gobierno”, haciendo alusión al aumento del salario mínimo a 500 mil pesos, la aprobación del royalty minero, entre otros», dijo.

Latorre indicó que “hay múltiples desafíos” que se están enfrentando y que eso requiere “la mayor unidad posible de las fuerzas oficialistas, de las fuerzas progresistas para enfrentar además el auge de la extrema derecha”.

“Todos los sectores tenemos que hacer autocríticas respecto a los resultados del 7 de mayo de cómo no estamos llegando a los sectores populares o a esa inmensa cantidad de gente, millones de personas que antes no votaban y que hoy día se incorporan al padrón electoral y están votando por otras alternativas como el partido republicano o bien votan nulo o votan blanco”, expresó.

El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri fue enfático en señalar que “lo planteado por Piergentili es falso. Es mentira que el gobierno de Boric tenga una agenda de minorías”.

“Las 40 horas, el salario mínimo de 500 mil pesos, el copago cero, ‘Calles sin Violencias’, Royalty Minero, etc., son una agenda que beneficia a millones de personas. Llamar ‘monos peludos’ al 38% e insistir en la división es otra torpeza. ¡Solo con unidad el futuro es posible!”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Además, dijo que la timonel del PPD “debería tener un poco más de autocrítica, de humildad”, ya que “su tesis fue un fracaso».

El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri fue enfático en señalar que “lo planteado por Piergentili es falso. Es mentira que el gobierno de Boric tenga una agenda de minorías”.

“Las 40 horas, el salario mínimo de 500 mil pesos, el copago cero, ‘Calles sin Violencias’, Royalty Minero, etc., son una agenda que beneficia a millones de personas. Llamar ‘monos peludos’ al 38% e insistir en la división es otra torpeza. ¡Solo con unidad el futuro es posible!”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Además, dijo que la timonel del PPD “debería tener un poco más de autocrítica, de humildad”, ya que «su tesis fue un fracaso».

PPD se pronuncia en contra de controversiales dichos

Ante la controversia, desde la Vicepresidencia de la Mujer del PPD emitieron una declaración pública en rechazo de las declaraciones.

«En la entrevista y respecto de la relevancia de poner en agenda temáticas relativas las diversidades sexo genéricas, nos parece que las declaraciones de nuestra presidenta, son equívocas y desafortunadas y no representan el quehacer político de nuestro partido en estas materias», señala el texto firmado por la vicepresidenta de la agrupación política, Daniela Barrera Carquen.

El comunicado destaca además la importancia de la agenda de género en la conformación del partido.

«En el PPD la tolerancia y la inclusión son valores que respetamos y defendemos desde nuestra formación. Recién la semana pasada, en el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, recordamos cómo la bancada de diputados y diputadas de nuestro partido, impulsó la iniciativa legislativa del matrimonio igualitario en el año 95 y la lucha por el acceso a este tipo de derechos», enfatizó.

Asimismo, señala que en el PPD «renovamos nuestro compromiso con estos temas, considerando que nuestro partido ha tenido siempre una fuerte agenda respecto de derechos y libertades en relación a las identidades sexo genéricas y de ninguna manera pensamos que esto pueda ser de poca relevancia».

Movilh exige disculpas al PPD por dieclaraciones de Piergentili

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) condenó también las declaraciones de la presidente del PPD, las cuales calificaron como «funestas, oportunistas e ignorantes».

el encargado de DDHH de Movilh, Ramón Gómez, sostuvo que “el PPD, y en particular Piergentili, deben disculparse con las personas de la diversidad sexual y de género al catalogar a nuestras demandas por la igualdad como ‘una lesera’, asimilable a ‘monos peludos’. Esta ofensa gratuita; que refleja una cobardía extrema por asumir el fracaso propio; no la toleramos. Es al mismo tiempo una traición a trayectoria del PPD, el primer partido que en Chile se atrevió a respaldar como colectividad los derechos LGBTIQANB+”.

El dirigente añadió que «Piergentili, además de ofensiva es ignorante, por cuanto pretende hacer creer dos cosas totalmente falsas. Primero, que nuestros derechos han avanzando, o avanzaron, gracias sector social que dice pertenecer. Falso, nuestros avanzaron solo y exclusivamente por la lucha de los movimientos sociales que lograron conseguir respaldo político-partidario transversal a sus demandas . Segundo, porque bajo la actual administración gubernamental, nuestros derechos no han avanzando en nada concreto o significativo, siendo una de las gestiones más débiles de las que tiene registro en la historia de los derechos LGBTIQANB+».

«Por tanto, en vez de identificar como responsable de su fracaso electoral a sectores históricamente discriminados; lo cual es de una inmoralidad grotesca; sería bueno que Piergentili asumiera sus propios fracasos y comprendiera en algo la realidad. Si de algo es responsable buena parte de la izquierda gobernante; y del PPD ahora con los dichos Piergentili que llegan a la inmoralidad de usar a las diversidades como chivo expiatorio; es haber usado y abusado en el discurso de los derechos LGBTIQANB+ para nada cumplir en la materia a más de un año de gestión del actual Ejecutivo. Y por cierto, es ello lo que tiene costos electorales, no el cumplimiento de las promesas», planteó Gómez.

Sigue leyendo: