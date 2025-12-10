Periodista de El Ciudadano deja pagando a Kast con “Los Abuelos de la DINA” y redes celebran que “hizo patria por todo el país”

Tras su criticada participación el debate presidencial Anatel 2025, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, protagonizó otro tenso momento cuando el periodista de El Ciudadano Fernando Lasalvia, lo dejó pagando con su acostumbrado sentido del humor e ironía.

El hecho ocurrió en la conferencia de prensa posterior, donde Kast no puedo ocultar su molestia luego de que el reportero hiciera referencia a una canción llamada «Mil Horas como Perro» de «Los Abuelos de la DINA», un hecho que fue celebrado por los cibernautas en redes sociales, quienes indicaron que el exnotero de CQC «hizo patria por todo el país».

“Candidato vamos a hacer muy directos porque hay poco tiempo. Una de las cosas que se habló harto fue de su ranking musical en la franja… quería saber si se le ocurrió alguna vez poner a Los Abuelos de la DINA, con su tema Mil horas como perro. Con mucho respeto a los perros por compararlos con esos abuelos“, lanzó Lasalvia al iniciar la ronda de preguntas.

«¿Decidió liberar esa canción de los abuelos, aunque haya violado los derechos de autor?», añadió.

Ante la interrogante, el republicano decidió volver la mirada al resto de la prensa e indicó: «¿Hay alguna consulta que le interesa a los chilenos y no ocupar una instancia como esta para hacer una especie de mal humor?».

«No le voy a contestar», afirmó.

Posteriormente, Kast reconoció haber participado en distintos espacios de humor, incluso coincidiendo con el periodista. Sin embargo, insistió en negarse a ofrecer una respuesta al conductor del espacio «Nadie se Salvia».

«Nos conocemos, he estado en programas de humor con usted, en varios, lo he disfrutado y creo que está perdiendo el norte. Creo que no es el momento para hacer lo que usted está haciendo y pediría que sus colegas, lo llamen a la seriedad», enfatizó el ultraderechista.

En un adelanto del nuevo informe de Nadie se Salvia, Fernando Lasalvia hizo de las suyas una vez más y trolleó de lo lindo a Kast incomodándolo fuertemente al preguntarle en vivo por su ranking musical. Cómo ya es costumbre, el candidato de ultraderecha no respondió la pregunta… pic.twitter.com/YwhNUKGvYo — El Ciudadano (@El_Ciudadano) December 10, 2025

El hecho de que el reportero utilizara un clásico del rock argentino como «Mil Horas» de Los Abuelos de la Nada para plantearle una metáfora dejó en evidencia una vez más la incomodidad de José Antonio Kast al referirse a los condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, especialmente en casos como el de Miguel Krassnoff, exagente de la DINA condenado a más de mil años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

Durante la carrera presidencial, el candidato republicano ha estado en el ojo de la opinión pública por la posibilidad de que si resulta electo concederá indultos a criminales como Krasnoff.

En los debates Kast ha manifestado su desacuerdo con la idea de «delación compensada», argumentando que cree en la justicia y en tratar con respeto a quienes sufren enfermedades terminales. Esta postura se alinea con un proyecto de ley propuesto por senadores de Renovación Nacional y la UDI sobre penas alternativas para prisioneros mayores o enfermos, lo que podría beneficiar a los internos del ex penal Punta Peuco —hoy Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Til Til.

Cibernautas: Lasalvia “hizo patria por todo el país”

La manera en que Fernando Lasalvia abordó y troleó a Kast tras el debate fue celebrada por los internautas en redes sociales, quienes manifestaron que el periodista «hizo patria por todo el país».

Lasalvia va a ser el primer weon que manden a un campo de concentración por esto pero hoy hizo patria por todo el país 🫡 pic.twitter.com/FwxcxUDEwC — [email protected] ✌️ (@ssuudp) December 10, 2025

Buena pregunta de Lasalvia

Pero el candidato se la tomó mal.

Típico de republicanos https://t.co/JmN0oNiGVl — Vyky aprobé!! (@Vyckybetty) December 10, 2025

Varios usuarios de X destacaron la manera en que cómo «hace caer siempre a Kast Fernando Lasalvia» y otros incluso lo llamaron «crack».

Como hace caer siempre a Kast Fernando Lasalvia JAJAJAJAJAJAJAJAJAJSJSJS

UN CAPO #DebateAnatel pic.twitter.com/ePJ8deUyzn — O.Eyzaguirre (@EyzaguirreT) December 10, 2025

Lasalvia es un crack.. tiene de casero al pantuflas..!!! — garatizacion (@garatizacion) December 10, 2025