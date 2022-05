Periodista Mónica González responde a almirante Vergara sobre supuesta amenaza interna»: Eso no se llama patria, eso se llama ser miserable y cobarde»

La periodista Mónica González se refirió a los dichos realizados por el almirante retirado, Miguel Ángel Vergara, a propósito de la conmemoración por el 21 de mayo.

Vergara sostuvo que ante «el clima de inseguridad que vive Chile y la creciente pérdida de valores patrios» los marinos deben estar dispuestos «al abordaje», debido a lo que él llamó «la amenaza interna», refiere El Mostrador.

«Creemos que la situación por la que atraviesa nuestro país, donde ciertas ideologías se empeñan por borrar nuestras tradiciones y reescribir la historia, hace aconsejable recordar el espíritu de sacrificio y el amor a la patria de nuestros héroes», añadió el almirante.

Por esta razón, la conductora criticó fuertemente las palabras de Vergara, así como hizo referencia a la época de la dictadura de Augusto Pinochet y los crímenes que se cometieron desde el Ejército.

«Eso no se llama patria, eso se llama ser miserable y cobarde. Porque se hizo con mujeres y hombres amarrados, torturados. Violaron a sus mujeres, a sus hermanas, hijas delante de ellos. Qué valientes soldados, ¿no?», señaló apuntando directamente a almirante retirado.

Mónica González, al almirante (R) Miguel Ángel Vergara:



Ante estos dichos, González arremetió duramente contra el almirante y contra su carrera y el uso de la fuerza y represión por parte de las instituciones castrenses durante la dictadura y las atrocidades cometidas en el Cuartel Silva Palma, en Valparaíso, que fue utilizado como centro de tortura y detención entre los años 1973 y 1976, por el Servicio de Inteligencia Naval.

«Usted sabe de lo que hablo, usted también participó en aquello. No puede ser… ¿Cómo puede ser que alguien no se haya parado alguien esa sala? Porque él representa, él es el presidente de los almirantes y oficiales en retiro de la armada. No he escuchado a nadie desde el 20 de mayo, que diga que él no puede seguir ostentando ese cargo.. Porque es sedición, está llamando a cometer crímenes como los que se cometieron en el Cuartel Silva Palma que hasta hoy provoca estremecimiento», puntualizó.

Denuncia por delito de sedición

Ante las declaraciones del funcionario militar, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia por el delito de sedición y aseveró que, sus palabras, atentan contra la democracia.

«Si autoridades no las usan, yo usaré las herramientas legales para resguardar nuestro proceso democrático. He presentado denuncia por sedición contra Vergara, excomandante en jefe de la Armada que hizo desembozado llamado al golpismo», escribió en su cuenta en Twitter.