Polémica en Servel: Empresa de dueño de Sin Filtros facturó $291 millones en campañas de Orrego y Poduje

De acuerdo con los datos del Servicio Electoral (Servel), la agencia de comunicaciones Scylla Inc SpA, propiedad de Gastón Calcagno, quien a su vez es dueño de la productora que realiza Sin Filtros, facturó $291 millones por los servicios prestados, tanto a la campaña de Francisco Orrego (RN) para la Gobernación Regional de la Región Metropolitana, como a la de Iván Poduje, a la Alcaldía de Viña del Mar.

Según el listado de gastos de campañas que los candidatos y sus administradores electorales rindieron ante el Servel con relación a los recientes comicios municipales y de gobiernos regionales, la empresa fundada en 2020 por Calcagno facturó un total $261 millones por los trabajos realizados para la campaña de Orrego (RN) durante la primera vuelta.

En el caso de la campaña de Poduje, esta sociedad facturó una suma de $30 millones.

«De acuerdo con los registros del Servel, estas son las únicas facturaciones que Scylla Inc SpA realizó para las elecciones realizadas en octubre de 2024», consignó CIPER.

“El momento es ahora” y “No soy ese Orrego” fueron los eslóganes utilizados por el comando de Pancho Orrego como parte de la campaña en la que se invirtieron más de $24 millones en 610 anuncios en Facebook e Instagram, según la biblioteca de anuncios de Meta.

De estos, Scylla gestionó y pagó $7.370.343 por 268 anuncios entre agosto y octubre de 2024, reveló FastCheck, en noviembre pasado.

Desde la agencia de Calcagno explicaron que la relación con el candidato y panelista de Sin Filtro fue exclusiva para la primera vuelta, señalando que, para la segunda vuelta, “los partidos” asumieron la comunicación digital del candidato. Además, indicaron que todas las rendiciones fueron realizadas al Servel conforme a la ley electoral.

Por su parte, Iván Poduje, ex candidato independiente a la alcaldía de Viña del Mar y también panelista de Sin Filtros, contrató a Scylla para su campaña, pagando $2.905.703 por 75 anuncios. Según Meta, 42 de estos anuncios fueron gestionados directamente por la agencia a un monto de $279.159 , detalló un informe de FastCheck.

Cabe destacar que en concordancia con la Ley Electoral, Orrego y Poduje solicitaron al Estado reembolsos para pagar una parte de lo facturado, ya que según esta norma, cuando las donaciones que un candidato recibe en campaña no alcanzan a cubrir todos sus gastos, se le entregan fondos públicos, bajo el concepto de reembolsos electorales, los cuales son calculados de acuerdo con la cantidad de votos que obtuvo el postulante.

En concreto, Orrego solicitó $364,5 millones, de los cuales $165 son por los servicios prestados por la empresa de Calcagno. En tanto, Poduje pidió 51,5 millones en total

¿Qué revelan las rendiciones al Servel?

Las rendiciones de campaña que publicó el Servel el pasado jueves 2 de enero, revelaron que la candidatura de Orrego declaró $35 millones relacionados con la sociedad de Gastón Calcagno por pagos en Publicidad Google y Meta ADS (administradora de Facebook e Instagram), mientras que Poduje no identificó en las glosas de las facturas los pagos inculados a publicaciones en redes sociales.

En las glosas de las facturas rendidas por Orrego ante el organismo electoral, se pudo identificar que la empresa del dueño de Sin Filtros, aparte de pagar publicidad en redes sociales, emitió siete facturas por tres tipos de trabajos vinculados a productos audiovisuales entre los que figuran: Servicios de campaña creativa, audiovisual y producción de spots; Prestación de servicios audiovisuales, dirección de campaña creativa, audiovisual y post producción, y Planificación medios y spots, consignó CIPER.

Por su parte, Poduje declaró auna factura que señala que Scylla Inc SpA realizó servicios de “Campaña” y “Postproducción” para su candidatura.

Imparcialidad de Sin Filtros y conflicto de intereses

Tras conocerse el detalle de las rendiciones al Servel, el citado medio digital consultó a Calcagno si, tras haber colaborado, a través de su agencia con las campañas de dos de sus panelistas, se podría ver afectada la imparcialidad editorial de su programa Sin Filtros; tomando en consideración que este espacio invita a panelistas de diversos sectores políticos para participar en sus debates diarios.

Asimismo, al empresario se le preguntó, si considera que a a partir de los datos transparentados por el Servel, el público podría percibor a Sin Filtros como una plataforma para la proyección de liderazgos políticos, en vez de un programa de discusión de temas de interés para la opinión pública.

En una respuesta enviada por escrito a CIPER, Calcagno afirmó que: «En ningún caso afecta la independencia editorial si la empresa que produce y realiza Sin Filtros es una (Mediapro Max Spa) y la otra (Scylla Inc Spa) es la empresa que fue contratada en la campaña de F. Orrego a Gore y de I. Poduje para alcalde de Viña del Mar. Son compañías autónomas que, además, desde inicios de 2024 se enfocan en negocios diferentes y con distintos colaboradores, con distintas funciones que buscan cumplir finalidades relacionadas con los giros propios de cada una de las sociedades».

CIPER también preguntó al dueño de Scylla Inc Spa, si ambos excandidatos reciben remuneración como panelistas del pograma Sin Filtros, que es desarrollado por su productora Mediapro Max Spa. Al respecto, confirmó que solo Orrego percibe honorarios como panelista estable.

«De esta forma, se gestó una figura poco usual en las rendiciones electorales: una persona que trabaja para una sociedad de un determinado empresario, solicita reembolsos con fondos públicos destinados a otra sociedad de su empleador», señaló el medio digital.

Sin embargo, Calcagno descartó que esta vinculación con Orrego pueda ser apreciada como un conflicto de intereses.

“No considero que exista un conflicto de intereses. Las actividades de mis dos empresas, Mediapro Max SpA y Scylla Inc SpA, están claramente separadas. Scylla Inc SpA prestó servicios comerciales a las campañas de Francisco Orrego e Iván Poduje dentro del marco legal correspondiente con el rol de agencia general creativa, planificación y campañas de publicidad, productora y realizadora audiovisual y muchos puntos más que están especificados en informes entregados para el Servel. Estos servicios no tienen ninguna relación con la producción de Sin Filtros, que es gestionada por Mediapro Max SpA con total autonomía editorial”, respondió.

Por su parte, Francisco Orrego confirmó que eligió a Scylla Inc SpA para que lo apoyara en su campaña debido a su relación con Sin Filtros.

“Sí. Es evidente. Para mí que ellos -como productora, agencia de comunicaciones y creativa- asumieran íntegramente llevar mi campaña de primera vuelta, en dichas áreas, fue una de las mejores decisiones que pude tomar en la conformación de mis equipos”, señaló.

Mientras que Iván Poduje indicó que contrató a la empresa de Gastón Calcagno porque “básicamente no sabía quién más lo podía hacer”, argumentando que él es independiente y no cuenta con redes políticas.