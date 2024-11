Por la boca muere el pez: Vif-Filtro recopila las declaraciones más polémicas de Francisco Orrego

El popular dicho «Por la boca muere el pez», podría aplicarse en el caso de Francisco Orrego (RN), candidato a gobernador regional por la Región Metropolitana y representante de Chile Vamos, cuyas intervenciones en distintos programas revelan ¿quién es?, ¿cómo piensa?, ¿cuáles son sus valores? y su visión sobre la política en Chile.

El portal Vif-Filtro recopiló las declaraciones más polémicas de «Pancho» Orrego, en las que hace gala de su cuestionado lenguaje, que ha sido calificado por diversos sectores de agresivo y poco constructivo.

En un primer video, que sirve como introducción, Cif-Filtro compiló una serie de dichos del candidato de Chile Vamos a la Gobernación Metropolitana en el que se evidencia que un discurso caracterizado por la pérdida del control, el griterío y la descalificación verbal contra los contendores y críticos.

«Aquí se retrata de cuerpo entero. Entérate de quién es y cómo es, de primera fuente», señalan en el portal.

Otro registro muestra a Orrego lanzado insultos contra otros panelistas, tras perder el control.

Francisco Orrego pide el voto migrante

Otro de los videos retrata la manera en la que el panelista y político de derecha, que aspira a ser gobernador, intenta obtener el respaldo y el voto de los migrantes, especialmente de los venezolanos.

«También se puede ser chileno siendo un extranjero que cumplió la norma legal y pasa a ser chileno. Los extrajeros basta con que estén avecindados por 5 años y pasan a ser electores», afirmó Orrego en el registro.

«El sufragio, dice la Constitución, será obligatorio para los electores, los electores son todos, extranjeros y chilenos (todos) y están preocupados porque 600 mil -800 mil venezolanos van a votar en esta elección y esos venezolanos están radicados principalmente en Santiago», añadió.

Defensa a Marcela Cubillos

Vif-Filtro también muestra la manera en la que Pancho Orrego brinda su apoyo a figuras controvertidas, quizá con el objetivo de situarse en el centro de la atención y la opinión pública.

En otro de los videos se puede contemplar la acérrima defensa del panelista hacia Marcela Cubillos Sigall, exministra de Educación y derrotada candidata a alcaldesa de Las Condes, quien fue seriamente cuestionada, luego de que saliera a la luz que la Universidad San Sebastián (USS), que tiene una marcada línea educacional hacía la derecha, le pagaba un lujoso sueldo de $17 millones como docente e investigadora, a pesar de no haber cumplido esas funciones propiamente.

«Acá lo que se tiene que hacer es acreditar por qué se recibe ese sueldo con las funciones y yo creo que la Marcela está en ese proceso, si el proceso no está acorde a lo que son las condiciones de mercado, nosostros como gente de derecha defendemos las condiciones de mercado, bueno ahí tendremos que hacer la crítica que corresponda», afirmó tras ser cuestionado por su apoyo a Cubillos.

Difamación contra la directora de El Ciudadano Josefa Barraza

El 17 de octubre de 2024, Franciso Orrego fue condenado por injurias hacia Josefa Barraza, directora de El Ciudadano. El tribunal le ordenó ofrecer disculpas públicas y a expresarlas, tanto en el tribunal como ante las cámaras del programa «Sin Filtros», el mismo espacio donde emitió los comentarios ofensivos y denigrantes hacia la periodista, calificándola de “mentirosa de tomo y lomo” y “agente del gobierno”.

En un video recopilatorio compartido por Vif-Filtro se puede apreciar que antes de ser sentenciado participó en el programa Conectados de Radio Agricultura, junto a Checho Hirane, Marcela Cubillos y Jorge Alessandri.

Durante la transmisión, Orrego se burló de que tenía que asistir a los tribunales tras la querella por injurias que la periodista había interpuesto en su contra.

«Me voy a tener que ir a las 12:30 porque tengo que ir a tribunales. Me metieron una querella por injurias, la directora de El Ciudadano. Le mando un saludo a esta muchachita que está un poquito enojada conmigo», dijo en esa oportunidad.

Posterior al fallo del juez Luis Avilés, del 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, en favor de Josefa Barraza, el video muestra un audio en que se escucha a Pancho Orrego pidiendo disculpas a la directora de El Ciudadano, reconociendo que la periodista «no es mentirosa» no es «octubrista», ni mantuvo ninguna relación sentimental con el líder de la CAM, Héctor Llaitul.

Disculpas que por cierto, no concretó de buena manera. Ante el incumplimiento del acuerdo por parte de Orrego, Barraza decidió ir a juicio oral, bajo la figura de injurias graves con publicidad.

El cura Gatica, que predica y no practica: Las incoherencias de Francisco Orrego

En el portal de Vif-Filtro también se puede apreciar las incoherencias presentes en el discurso del panelista que quiere convertirse en gobernador.

Un video muestra la forma en la que predica y no practica, «No hay que mentir, ese es tu principal valor en la política, siempre con la verdad de frente», «Yo hablo de mi, no me gusta criticar al resto», afirma Orrego en el registro, pero acto seguido aparece despotricando y lanzando insultos contra otros actores políticos y en especial contra los militantes de la izquierda.

El material audiovisual publicado en el portal permite comprobar que en lugar de ofrecer ideas y propuestas concretas de gobernabilidad, Francisco Orrego construye una narrativa que busca capitalizar cada conflicto, cada ofensa y cada controversia como un mecanismo para ganar notoriedad dentro de la opinión pública.

Ante este escenario desde Vif-Filtro extienden un llamado a visibilizar los videos que responden ¿quién es realmente? y ¿cómo piensa? el candidato de la derecha a la Gobernación de la Región Metropolitana.