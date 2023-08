«¿Por qué va a ser un problema recibir a la gente que se está movilizando?»: La contundente respuesta de la ministra Orellana a quienes criticaron a Boric por irrumpir en manifestación

Tras la decisión del presidente Boric de salir a conversar con los comités de vivienda que se manifestaron a las afueras del palacio de La Moneda la mañana del jueves, distintas figuras de oposición criticaron lo que consideraron una señal «populista» por parte del mandatario. Sin embargo, desde el Gobierno han refrendado el actuar de Boric y optaron por desdramatizar la situación.

«Cuando a uno lo van a visitar a la casa puede salir a recibir», señaló la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, al ser consultada sobre la irrupción del mandatario en la manifestación.

Consultada sobre la salida de protocolo del presidente, la secretaria de Estado se limitó a preguntar: «¿Por qué va a ser un problema recibir a la gente que se está movilizando?»

Cabe recalcar que Orellana fue una de las personas que acompañó al mandatario en su intervención frente a los comités de vivienda, una protesta que reunió a decenas de agrupaciones y coordinadoras que buscan soluciones habitacionales. Allí el mandatario se comprometió a levantar más de 260 mil casas para el final de su Gobierno y llamó a los manifestantes a permanecer organizados para exigir sus derechos.

«Cuenten conmigo como Presidente para seguir conversando siempre y para seguir trabajando en conjunto y enfrentando juntos las dificultades que tenemos. Porque esta pega no es fácil. Ustedes lo han visto, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer. No voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargara», señaló el mandatario.