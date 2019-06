Presidentas y lideresas de partidos políticos de oposición firman compromiso feminista

Durante la tarde de este jueves en el centro de Santiago, un grupo de mujeres líderes de partidos políticos de la oposición, del Frente Amplio (FA) y la ex Nueva Mayoría específicamente, en conjunto con la Fundación Friedrich presentaron la publicación denominada Mujeres al Poder: Participación política de las mujeres después de la cuota.

Dicho documento es el resultado de la recopilación del debate realizado entre militantes de partidos de izquierda y centroizquierda chilena durante 2018, y que abordó la importancia de la participación de las mujeres en la política institucional y del compromiso de los partidos para impulsar medidas en materia de paridad de cara a las próximas elecciones.

Durante las siete sesiones de trabajo llevadas a cabo se debatió sobre los nuevos desafíos tras la incorporación de cuota de género en el proceso eleccionario del año 2017, identificando las dificultades estructurales que enfrentan las mujeres para participar activamente en política, las falencias en el proceso de preparación de candidatas y en campañas políticas de mujeres, entre otros temas.

A la instancia asistieron las diputadas Gael Yeomans de Convergencia Social y Catalina Pérez de Revolución Democrática; la presidenta del Partido Comunes Javiera Toro; Constanza Schönhaut, ex secretaria general del Movimiento Autonomista; Catalina Valenzuela del Partido Humanista; Yolanda Pizarro del Partido Por la Democracia; Jaqueline Castillo del Partido Radical; Karina Delfino del Partido Socialista; Jeanette Jara del Partido Comunista y Camila Avilés de la Democracia Cristiana. Además participó la ex abanderada presidencial del FA, Beatriz Sánchez; la Core Metropolitana María Antonieta Saa y la periodista Lucía López.

“Este día marca un hito fundamental en la política chilena. Hoy nos reunimos las mujeres de oposición para firmar un compromiso que permita avanzar en una democracia más participativa y con real participación de mujeres. La unidad de las mujeres de la oposición va a permitir avanzar en un país más igualitario”, afirmó Karina Delfino.

En la misma línea, Schönhaut detalló que “lideresas de distintos partidos del Frente Amplio y otros partidos de oposición hemos acordado implementar políticas de paridad al interior de nuestras organizaciones y en los diseños electorales de las próximas municipales, medidas que junto a programas feministas, apuntan a cambiar el rumbo de la política. En estos tiempos, resulta particularmente valioso el ejercicio de liderazgo, diálogo y capacidad de acuerdos que esto representa”.

Gael Yeomans, presidenta de Convergencia Social

María Antonieta Saa, una de las invitadas a la actividad, junto con compartir su trayectoria a lo largo de los años en nuestro país, valoró la iniciativa “que tiene como fruto este decálogo. Me parece tremendamente importante y ha sido un privilegio estar aquí, conocer a las líderes jóvenes de la política, de una potencia que realmente es maravillosa, y no tengo duda que este resultado será un gran valor y aporte al avance del feminismo en Chile”.

Por su parte, la ex abanderada presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, puso el énfasis en la experiencia y conocimiento aunado en el taller y el decálogo porque -dijo- “en todo este camino político lo que más me ayudó fue conocer a otras mujeres políticas y entender que lo que nos pasa a nosotras cuando entramos a dirigencias de cualquier tipo, y más en política, es algo que la sociedad nos instala, lo pasamos mal y no sabemos cómo responder. Lo que más me sirvió fue conversarlo con otras mujeres, y que esas conversaciones queden en algo concreto es super valioso”.

Sánchez además afirmó que el resultado es también “una provocación, porque es un decálogo que invita a la acción, y me pregunto ¿cuántas más lo firmarán de otros partidos?”.

Fuente: Comunicaciones ‘Mujeres al poder’