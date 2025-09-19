Presidente Boric en su última Parada Militar: «Estoy orgulloso de lo que hemos hecho»

Este viernes 19 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric encabezó su última Parada Militar, en la que manifestó sentirse «orgulloso» del desempeño de su Gobierno desde que llegó a La Moneda en 2022.

Al término de la transmisión oficial del desfile militar, que como de costumbre se desarrolló, en la Elipse Parque O’Higgins, el Mandatario fue consultado por un balance de sus cuatro años al mando del Ejecutivo y respondió que «los balances se van a hacer posterior a que termine mi periodo, porque aun queda mucho trabajo».

Recordó que «en un comienzo había quienes tenían dudas de nuestro respeto y convicción, respecto a la permanencia de las instituciones en Chile».

«Creo que hemos demostrado que Chile se construye sobre hombros de gigantes y, por lo tanto, estamos honrando las tradiciones con cambios, por cierto, pero yo estoy tremendamente orgulloso de Chile y de su pueblo», señaló.

«Estoy orgulloso de lo que hemos hecho (…) hemos dado lo mejor de nosotros y aun quedan 6 meses donde daremos lo mejor de nuestros esfuerzos», subrayó.

Boric: «Las Fuerzas Armadas de Chile son íntegras»

En la entrevista, el Mandatario respaldó las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, sobre los recientes caso que han salido a la luz de los miembros de las Fuerzas Armadas vinculados con presuntos casos de tráfico de drogas y el crimen organizado.

“Yo no hablaría de vinculación del Ejército con el narcotráfico. Al revés: son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro. Son delincuentes que nos han traicionado”, afirmó el jefe castrense.

Al respecto, el Presidente Boric indicó qu concuerda con el general Iturriaga «en que desprestigiar a instituciones que tienen tanto prestigio de esa manera es una traición a la patria».

«Toda la gente que ha estado involucrada en eso está presa y procesada», planteó.

«Yo puedo darle la seguridad a los chilenos y chilenas que las Fuerzas Armadas de Chile (FF.AA.) son íntegras, que se está combatiendo al interior de las filas cualquier tipo de práctica que se desvíe de la ley. Estos casos han sido encapsulados. No vamos a permitir que sigan sucediendo”, subrayó.

Destacó que las FF.AA. han sido fundamentales para el resguardo de las fronteras, porque cuando llegamos las fronteras estaban totalmente desatadas y la FF.AA. han contribuido mucho en la frontera norte y en la Macrozona Sur para entregar seguridad”.