Presidente Boric: «No tengo dudas que este Gobierno va a entregar un país mejor del que recibió»

Este lunes 11 de marzo se cumplieron dos años desde que el Presidente de la República Gabriel Boric asumió su mandato, por lo que hizo un balance de lo que ha sido su gestión hasta el momento y se refirió a los desafíos que se ha trazado para el denominado “segundo tiempo” del Gobierno.

Durante esta jornada, el jefe de Estado viajó a la región del Maule, para inaugurar el recorrido del tren rápido de EFE entre Santiago y Talca, desde donde ofreció declaraciones a la prensa.

«Nosotros decidimos que las conmemoraciones de, en este caso, los dos años de Gobierno no tenían que ser con discurso o grandes actos, sino mostrando lo que el Gobierno ha hecho. Por eso, no solamente el ministro (Juan Carlos) Muñoz y yo estamos en este tren a Curicó, en donde además vamos a inaugurar un nuevo hospital y más tarde voy a partir a Longaví para inaugurar una nueva comisaría, sino que todos nuestros ministros están en terreno», expresó.

Desde Estación Central rumbo a Talca. Junto al ministro @JuanCaMunozA nos vinimos en el tren más rápido de Sudamérica para iniciar la gira por la Región del Maule con grandes noticias. Ya les estaremos contando. Que tengan una gran semana! pic.twitter.com/A4LzDa9VqU — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 11, 2024

«En este momento, en las 16 regiones de nuestro país hay un ministro, ya sea inaugurando obras o conversando con la gente, abordando los diferentes desafíos que tenemos como política pública», destacó.

En sus declaraciones, el jefe de Estado se refirió al nuevo de logo que el Gobierno presentó este lunes, el cual tiene como símbolo un tren con los colores de la bandera del país.

“Creo que la metáfora del tren es buena, porque estamos en un Chile que avanza, en Chile que crece. Estamos avanzando a mayor velocidad, no exentos de dificultades, pero sacando las tareas adelante”, explicó.

“Representa, y lo he visto en la gente, un orgullo histórico nacional y poder recuperar las líneas férreas y la conectividad a través del tren y sus ramales es algo súper bonito y deseado. La gente se emociona cuando abrimos nuevos recorridos de tren (…). Estoy muy contento de que sea una política de Estado recuperar los trenes para Chile”, acotó.

«Este Gobierno va a entregar un país mejor del que recibió»

Sobre los dos años de su gestión, el mandatario señaló que «como en todo gobierno, o en toda experiencias de estas características, hay de dulce y agraz, pero lo que yo quiero recalcar que este es un gobierno realizador, un gobierno que ha normalizado Chile con respecto lo recibimos, en donde hemos tenido avances importantes».

Al respecto, afirmó no tener dudas que, como administración, entregarán un país “mejor que el que recibimos y eso lo van a poder sentir las personas en su vida cotidiana con el aumento del sueldo mínimo, con la recuperación de la economía, con un mayor control de seguridad -que es donde tenemos quizás el desafío más importante-, con la Ley Papitos Corazón, con la rebaja laboral de las 40 horas, el Copago Cero, el Royalty minero y otras iniciativas que dan cuenta que Chile está mejorando”.

«Yo tengo el deber y la convicción de decir que acá se han hecho cosas, porque hay quienes tratan de instalar que el Gobierno no hace nada o que está todo terrible, pero la verdad es que eso no es así», aseguró.

«En materia de seguridad yo diría que es lo más sensible para la ciudadanía, y hemos despachado más de 50 leyes, pero hay que ponerle más. Lo que yo no tengo duda es que este Gobierno va a entregar un país mejor del que recibió y ya se están empezando a ver esos resultados», aseveró.

El jefe de Estado planteó que su administración no será juzgada «por las promesas, no por los discursos, sino por las mejoras concretas en la calidad de vida de la gente, y en esa dirección estamos trabajando».

«Los avances que he mencionado son avances reales y concretos, y yo entiendo que los tiempos en que vivimos siempre va a haber a quien Gobierno una mayor exigencia, de hacerlo más rápido y mejor. Eso es parte de lo que me motiva y nos obliga a no caer en la autocomplacencia», dijo.

