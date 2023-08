Presidente Boric por AC de republicanos contra Jackson: «Van a hacer todo lo posible por evitar que el gobierno saque adelante sus reformas»

El presidente Gabriel Boric se refirió a la acusación constitucional que el Partido Republicano prevé presentar el lunes 14 de agosto en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por su presunta responsabilidad política en las irregularidades en los traspasos entre reparticiones públicas y fundaciones privadas, en el marco del denominado Caso Convenios.

“Las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha. En este caso, creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por entrabar y evitar que el gobierno saque adelante sus reformas, y que lo digan públicamente”, dijo el jefe de Estado durante la presentación del nuevo trazado de la Línea 9 del Metro, que tuvo lugar este miércoles en el Parque Juan Pablo II en la comuna de Puente Alto,

El libelo que es respaldado por todos los partidos de Chile Vamos. es el segundo que se presenta contra Jackson, quien se convertirá en el único ministro en la historia en ser acusado constitucionalmente en dos oportunidades.

Cabe recordar que el anterior, que se votó el pasado 19 de enero y que también fue impulsado por los republicanos, fue rechazado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esta nueva acusación constitucional es la quinta que presenta la oposición contra un ministro del gabinete del presidente Boric.

«Los hemos invitado a conversar hace meses y, por diferentes excusas, no llegan a la mesa, no se sientan, o cuando está a punto de hacerse la reunión dicen ‘no vamos a asistir hasta que usted no saque a tal o cual ministro’”, dijo el mandatario al referirse a la ausencia de sectores de la oposición en los diálogos por la reforma de pensiones, que condicionan su participación en la instancia a la salida del ministro Giorgio Jackson.

«Ese entrabar permanente no es que perjudique al gobierno, al final perjudica a los vecinos y vecinas, y si queremos subir las pensiones tenemos que llegar a un acuerdo al cual nadie va a llegar al 100% de lo que quería”, condenó.

Presidente @GabrielBoric: “Si queremos subir las pensiones, tenemos que llegar a un acuerdo (…) Para eso necesitamos una contraparte que se siente a conversar pensando en la gente” pic.twitter.com/4p8rtWy8j9 — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) August 9, 2023

Sobre la posibilidad de que el Ministerio Público pueda llegar citar a los ministros Jackson y Carlos Montes (Vivienda y Urbanismo), a junto e la encargada de la Dirección de Presupuestos (Dipres) Javiera Martínez (RD), el jefe de Estado indicó que instruyó a sus colaboradores para que cooperen con las investigaciones penales y administrativas sobre el traspaso de fondos del Estado.

“Acá hemos conocido casos de malversación de fondos y de corrupción inaceptables, que no tienen ninguna justificación. Y toda autoridad que sea citada va a ir no solamente a declarar, sino que a colaborar activamente, porque como Presidente de la República el mandato que he hado a todos mis colaboradores es que acá todos tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sanciones y no vuelvan a ocurrir”, expresó.

“Acá todos tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sancionen, no vuelvan a ocurrir, y no sigan ocurriendo. Nada de perdonazos, nada de meter la basura debajo de la alfombra. Cuando hay problemas, los problemas se enfrentan“, agregó.

Para concluir, el presidente enfatizó que “nosotros no vamos a defender lo que ayer criticamos. Hay que tener en estas cosas un solo estándar. Lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al voleo (…) Al final los que sufren con los sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido, son las personas“.

