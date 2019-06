Presidente del Colegio de Profesores acusa falsedades del Gobierno y La Tercera por supuesta candidatura a gobernador

A través de una carta dirigida a José Luis Santa María Oyanedel, director del diario La Tercera, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, rechazó lo publicado en el reportaje titulado Yo quiero ser gobernador: Comenzó la batalla por Santiago, donde se le sitúa como uno de los candidatos para postular a ese cargo de administración pública.

Específicamente, en la nota se afirma que al interior del Frente Amplio el Partido Humanista (PH) «ha mostrado interés por ciertos nombres. Uno de ellos es el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien no irá a la reelección por ese cargo. Mientras que el Partido Liberal y Convergencia Social aseguran estar interesados en competir, aunque aún no ponen nombres en la mesa».

En su misiva, el actual líder de los docentes sostiene que en La Tercera «de forma absolutamente abusiva se me menciona como interesado en tal candidatura», desmintiendo categóricamente este antecedente y añadiendo que «es falso que alguien de la directiva o siquiera miembro del PH me hubiera solicitado asumir dicha candidatura».

En ese sentido, el dirigente asegura que se encuentra abocado «en un 100% a mi gestión como presidente del Colegio de Profesores y así seguirá siendo hasta el último día de mi período».

Aguilar apunta que la periodista María José Ahumada, autora del artículo, se comunicó con él, momento en que el líder de los profesores asegura haberle señalado «explícitamente que no tenía ninguna intención en dicha candidatura» y que nunca se le había conversado de aquello desde el Partido Humanista.

«Me parece de muy mala fé y carente de ética que, aún con mi afirmación categórica y explícita en que desmentí tal afirmación, igualmente su medio insistiera en publicar la nota en esos incorrectos términos», agrega el profesor.

El presidente del gremio de los docentes concluye su carta solicitando a La Tercera que realice entonces la aclaración respectiva «con la misma visibilidad en que se publicó la falsa información».

«Una operación para desvirtuar a nuestro movimiento»

Paralelo a ello, Mario Aguilar rechazó lo declarado por la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, quien hizo eco de lo publicado por La Tercera con el objetivo de deslegitimar al dirigente al interior del histórico movimiento de los profesores.

Pérez declaró que «no hay ninguna justificación para que este paro continúe. Y que lo sepan los padres, los alumnos y también los propios profesores: En la continuidad de este paro, lo que hay es una motivación política, una candidatura a gobernador regional del presidente del Colegio de Profesores, tal como él lo ha reconocido».

«Es absolutamente falso, falso de falsedad absoluta (…) Yo no he tenido ninguna manifestación en tal sentido, ni pública ni privadamente, no he manifestado absolutamente ningún interés en ello», apuntó el dirigente durante esta jornada tras conocer las declaraciones de la vocera de la administración Piñera.

«Que ahora aparezca la ministra (Cecilia Pérez) usando eso como argumento, demuestra que lo que hay aquí detrás parece ser más bien una operación para desvirtuar a nuestro movimiento y para sacar el foco central que son nuestras demandas», señaló el dirigente al respecto.

Junto con ello, calificó como «recursos bajos, basados en informaciones falsas» lo obrado por Pérez.