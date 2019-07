Prima de donante de órganos: «Mañalich debe renunciar, no puede mentir de esa manera»

Las críticas al ministro de Salud, Jaime Mañalich, por lo ocurrido con el fallido traslado de los órganos del fallecido joven Joaquín Bustos Palma durante la jornada del sábado, no amainan.

Lo anterior, luego de que la Fuerza Aérea de Chile (FACh) aclarara este lunes que había sido el propio Ministerio de Salud el que había anulado el viaje para el traslado de los órganos de Bustos que su familia había donado para que fueran puestos a disposición de otros pacientes que los necesitaran.

A la hora de responder Mañalich ha culpado al “centralismo”, ha asegurado que se siguieron todos los protocolos y ha adjudicado el fracaso del trasplante a “problemas logísticos” que -dijo- suceden en todos los países. “En el caso de un corazón, pulmón o hígado, no pueden pasar más de tres horas de espera desde que es extraído, de lo contrario el órgano no servirá”, apuntó el ministro.

Una de las primeras personas en responderle fue la madre del joven fallecido, quien lo acusó de esgrimir argumentos “absolutamente falsos” respecto a la donación de órganos de su hijo. “Estoy con un inmenso dolor y además con rabia, no hay nada más dañino que las mentiras”, escribió Marcela Palma en un mensaje en Twitter dirigido al secretario de Estado.

Jaime Mañalich. Foto: Minsal

«Es una estupidez lo que el ministro dice»

En un video enviado a El Ciudadano, María José Palma, prima de Joaquín Bustos, insistió y profundizó los duros cuestionamientos en contra de Jaime Mañalich, señalando que este ha mentido y que debe dejar su cargo.

«Encontramos sumamente insólita la situación que ocurrió con Joaquín. Él quería ser donante, y sus papás -a pesar del difícil momento que estaban viviendo- decidieron respetar su voluntad», destaca María José en el registro, en donde explica detalladamente lo ocurrido durante la jornada del sábado.

«Se activó todo el protocolo para la extracción y trasplante de órganos, se mandaron desde Santiago los datos de los receptores, se hicieron los exámenes, Joaquín era compatible, y a eso de las 10 de la noche nos informan que el avión que se suponía venía a buscar los órganos, no venía; no hay razón aparente, el Ministerio de Salud dio la orden de que no», relata la prima de Joaquín Bustos.

María José señala que como familia «hoy estamos súper indignados por las declaraciones del ministro Mañalich, él no puede haber mentido de esa manera, no tiene idea de lo de las horas, no fue un tema de tiempo, se hizo todo a tiempo, con calma, acá en Temuco todo el sistema de procuración de donación fue espectacular, ellos hicieron súper bien su pega, fue en el Ministerio de Salud donde no la hicieron bien».

Dicho esto, Palma espeta: «Creo que el ministro Mañalich debiera renunciar. No puede ser que un ministro de la nación mienta de esa manera, y que ante la pena de unos padres por perder a su hijo casi les eche la culpa de que fue por un tema de tiempo. No fue por un tema de tiempo; es una estupidez lo que el ministro dice».

Te invitamos a ver a continuación el video completo realizado por María José Palma.