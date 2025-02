Primera grieta en la campaña de Matthei: RN critica equipo económico conformado por «los mismos de siempre»

Menos de un mes ha pasado desde que Renovación Nacional se convirtiera en el primer partido de Chile Vamos en proclamar a Evelyn Matthei como candidata presidencial y ya comenzaron a evidenciarse las primeras fracturas entre la tienda liderada por Rodrigo Galilea y el equipo que ha conformado la exalcaldesa de Providencia para llegar a La Moneda.

Según reveló La Tercera, el malestar ha escalado durante las últimas semanas entre los senadores del partido, quienes critican que el círculo de hierro de Matthei esté integrado casi en su totalidad por figuras relacionadas al piñerismo.

Lo anterior se evidencia en la relevancia que ha adquirido en los últimos meses el exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien ha sido consignado como el principal orejero económico de la exministra del Trabajo.

Además de Briones, Matthei integró a su equipo a la economista Cecilia Cifuentes, exLibertad y Desarrollo, y a Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central.

Otras áreas programáticas también están lideradas por exautoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera: Raúl Figueroa en Bienestar, Isabel Plá en Mujeres, Máximo Pávez en Institucionalidad, Paula Daza en Salud y Rodrigo Ubilla en Seguridad.

¿Los mismos de siempre?

Hace unas semanas, el analista político Hugo Herrera, cercano a Renovación Nacional, afirmó que uno de los principales riesgos que corre la candidatura de Matthei es que se vea «demasiado atada a grupos de interés».

«Por ejemplo si el protagonismo lo empiezan a tomar los jóvenes ricos de Evópoli eso sería una mala jugada a todas luces. O si Libertad y Desarrollo se tomara el protagonismo en la campaña también sería una mala señal», señaló Herrera en CNN Chile.

Por su parte, el senador Alejandro Kusanovic (Ind.-RN) aseguró que «se necesita tener una nueva visión en la derecha, no se puede continuar con lo mismo. Evelyn Matthei no puede ser lo mismo que gobiernos anteriores del sector y no puede estar con los mismos de siempre. Hay que evitar repetir los errores de años anteriores».

A la fecha, todos los intentos de RN por sumarse al trabajo programático de Matthei han sido infructuosos. Desde la tienda señalan que sus nombres no han sido tomados en consideración y que el equipo de la candidata deberá pasar por una profunda reconfiguración de cara a la campaña presidencial.