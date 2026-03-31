Quiere reformarlo, pero lo usará igual: Kast insiste en conceder indultos y luego cambiar el sistema

José Antonio Kast insistió en que usará la facultad presidencial del indulto, tal como está establecida actualmente, para luego reformar el sistema.

Durante una conversación con la Asociación de Radio Difusores de Chile (Archi), el mandatario de ultraderecha se refirió a la hoja de ruta que su administración tomará en una materia que ha generado controversia desde su llegada a La Moneda e indicó que utilizará la herramienta vigente para conceder beneficios a los carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante la revuelta social, al tiempo que impulsará un cambio estructural que, según sus propias palabras, reemplace la decisión unilateral del Presidente por un «órgano colegiado».

Al ser consulado sobre si encuentra legítima la herramienta del indulto tomando en consideración las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y del exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI), quienes son partidarios de eliminar esta potestad constitucional del Presidente, Kast respondió de forma tajante: » Sí, lo voy a usar».

«Después vamos a generar una bonificación en la línea que señala la presidenta de la Corte Suprema y el ex ministro Larraín. Una suerte de comisión, yo creo que es razonable que esto sea un órgano colegiado», señaló.

«Nosotros vamos a tomar una determinación lo antes que podamos y después de eso vamos a presentar un proyecto de ley para que vaya en la línea de lo que ha señalado la presidenta de la Corte Suprema y el ex ministro de justicia», apuntó.

Kast aplicará el indulto y después modificará el sistema

Pese a los señalamientos y admitir la necesidad de que se implementen cambios en esta herramienta, el jefe de Estado ratificó que hará uso pleno de ella.

«Creo que el indulto como institución, más allá de que hay que hacerle, a mi juicio, un cambio en la manera de quienes otorgan el indulto, siempre tiene que ser una posibilidad que exista», afirmó, lo cual también contradice sus postura durante la campaña electoral cuando señalaba que «no utilizaría esta facultad» presidencial y que «los criminales tienen que pagar sus penas».

Ante la pregunta de por qué lo va a usar y después hacer el cambio, Kast planteó que «hay situaciones que creo que se deben analizar y revisar».

«Estamos haciendo una revisión de distintas situaciones de hechos reales que ocurrieron», subrayó, al tiempo que argumentó que es proceso no significa «discutir la sentencia judicial, porque son poderes independientes (Ejecutivo y Judicial)», dijo.

En ese contexto, planteó que la revisión no implica cuestionar al Poder Judicial

«El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial que haya tomado un juez. Yo no entro a discutir los antecedentes o el fallo judicial. Yo digo mire tengo una facultad legal que me permite en algunos casos indultar», sostuvo.

Luego de que se le señalara que al tomar la decisión de conceder un indulto a un condenado se superpone a una resolución judicial, el ultraderechista insistió en que no se estaba «hablando del fallo».

«Yo no estoy discutiendo lo que haya señalado un tribunal. Estoy diciendo que he llegado a la conclusión, después de analizar ciertas situaciones, de que esa persona merece ser indultada», dijo.

¿Quiénes serán beneficiados por el indulto?

Ante la interrogante de que si su administración está estudiando aquellos casos que involucran a catorce funcionarios de Carabineros de las Fuerzas Armadas, vinculados con crímenes cometidos durante la revuelta social de 2029 y si en concreto figura el nombre del excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado a 12 años por el caso de Fabiola Campillai —cuya abogada ya ingresó el requerimiento— Kast optó por no entrar en detalles.

El mandatario se limitó a decir que van a «estudiar todos los casos que estén solicitando el indulto de la manera formal que corresponde».

Más allá de referirse a plazos para aplicar los indultos, reiteró que desde La Moneda prevén realizar un análisis en profundidad de cada caso «y cuando lleguemos a un estudio y lleguemos a una determinación lo vamos a comunicar» .

Ante la pregunta de si su reflexión incluye a condenados por derechos humanos, el Presidente planteó que la atención de su gobierno «está puesta en un momento crítico de los últimos años en nuestra nación, de una crisis social que se produjo y que generó consecuencias lamentables para los chilenos»