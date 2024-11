Referentes del rechazo respaldan a Claudio Orrego en su candidatura para la reelección

En el marco del inicio de la campaña por la segunda vuelta, el candidato a la reelección como gobernador de Santiago, Claudio Orrego, recibió apoyo de figuras que respaldaron el Rechazo en el plebiscito de 20222.

A través de una misiva, la expresidenta de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, el exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, la militante de RD y líder de la campaña presidencial de Ignacio Briones en Chile Vamos, Javiera Parada y el exasesor digital de Sebastián Piñera, Pablo Matamoros, expusieron sus razones para promover la postulación de Orrego, señalando que “es difícil encontrar a alguien con mayor conocimiento del territorio y competencia técnica para abordar los desafíos de Santiago”.

Asimismo, resaltaron la experiencia del exmilitante de la DC, adquirida a través de su desemepeño en distintos cargos políticos.

“Estamos eligiendo a un gobernador, y Claudio Orrego es el mejor para el cargo. Fue un exitoso alcalde de Peñalolén, intendente metropolitano, ministro de Vivienda y Urbanismo y ministro de Bienes Nacionales y actualmente ejerce como gobernador, llevando adelante una gestión innovadora, seria, y eficiente”, indicaron.

En el texto, también resaltaron la capacidad de trabajo de Orrego “con el otro, no contra el otro. En la gobernación hay que trabajar con todos, y para eso hay que levantar puentes, no dinamitarlos”.

Sin embargo, los firmantes dejaron en claroque las elecciones del próximo 24 de noviembre no responden a un escenario previo a las presidenciales del próximo año, “ni menos una contienda entre octubrismo y libertad”.

“Los recientes procesos constituyentes fracasaron, en parte, porque fueron concebidos con una lógica adversarial, desde la suma cero, más preocupados de derrotar al otro que de buscar mínimos comunes. No repitamos ese error en esta elección”, plantearon en la carta.

Orrego: «Nunca me he definido ni como oficialista, ni como opositor»

Por su parte, Claudio Orrego ratificó este lunes que nunca se ha definido «ni como oficialista, ni como opositor», lo que le permite trabajar con todos los sectores.

“Yo nunca me he definido ni como oficialista, ni como opositor. De hecho yo competí contra la candidata del oficialismo en la última elección, pero siempre he tenido un predicamento, cuando estaba presidente de Piñera, hoy día con el Presidente Boric y el día de mañana con el presidente que sea, que yo tengo que trabajar con el gobierno que sea para efectos de mejorar la vida de las personas”, aseveró en una entrevista con Radio Duna.

“Represento una candidatura que es capaz de hablar desde la centro-derecha hasta la izquierda, con actores muy distintos, entre otras cosas porque respeto a todo el mundo y no injurio y no descalifico a nadie, y eso creo que diría que es una virtud y necesidad para Chile”, afirmó.

Indicó que esta voluntad de trabajar con todos los sectores marca una diferencia con el candidato de Renovación Nacional (RN), Francisco Orrego.

“Hay una estrategia por parte de mi contendor de politizar al máximo esta elección. Ha aparecido en todas sus presentaciones públicas con la candidata presidencial Evelyn Matthei, lo que es muy legítimo, pero han querido demostrar que esta es una especie de primaria presidencial para el próximo año, lo que honestamente me parece una falta de respeto para los vecinos de Santiago”.

“Garantizo que voy a trabajar con todos los alcaldes desde el PC al Partido Republicano. No sé si me contendor pueda decir lo mismo”, enfatizó.