Revelan video desconocido de Piñera al dejar La Moneda: un balance marcado por la autocomplacencia

Este miércoles salió a luz un video hasta la fecha desconocido del expresidente Sebastián Piñera, en el que al dejar el Palacio de La Moneda el 11 de marzo de 2022, ofreció un balance de su gestión al frente de Chile, marcado por la autocomplacencia, en el que afirmó que sentía tranquilidad, tanto por el “deber cumplido”, como por haber hecho “todo lo que estaba a nuestro alcance”.

El registro que fue grabado hace justamente cuatro años fue compartido en redes sociales por la familia del ex mandatario que falleció el 6 de febrero de 2024 a los 74 años en un accidente de helicóptero en el Lago Renco.

En las declaraciones que ofreció en el Salón O’Higgins del Palacio de La Moneda, Piñera reconoció que al dejar la Presidencia de Chile experimentaba «sentimientos encontrados».

«Por una parte, (siento) nostalgia, pena, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta gente que entregó lo mejor de sí mismo, pero también una cierta tranquilidad por el deber cumplido», afirmó.

«Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, entregamos lo mejor de nosotros mismos, en tiempos extraordinariamente difíciles», enfatizó.

Sin embargo, Piñera señaló que para «también para ser franco», sentía un «cierto sentido de alivio como de libertad».

Indicó que ejercer la Presidencia de la República es un trabajo de 24 horas, por siete días a la semana.

«Es muy exigente, al presidente le indican todos los problemas y todas las decisiones del país», planteó en el registro audiovisual.

En el mensaje, además, expresó su intención de seguir en contacto con ssuseguidores a través de redes sociales y cerró con un agradecimiento: «La vida continúa, así que viva Chile y muchas, muchas gracias».