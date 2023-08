San Javier: Concejal UDI fue formalizado por agredir a su par RD

El concejal de la UDI, Javier Luis Alarcón, fue formalizado ayer jueves tras agredir a su par de RD, Rodrigo Osorio, durante una sesión del Concejo Municipal de San Javier, región del Maule.

Alarcón fue imputado por el delito de lesiones menos graves y quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima,

El altercado se registró al termino de la sesión realizada el miércoles, luego de que se aprobara por tres votos pasar al Tribunal Electoral Regional al alcalde Jorge Silva, quien es acusado por abandono de deberes debido a una acusación de no pago de impuestos por la extracción de áridos.

Alarcón y Osorio se enfrentaron en una discusión que empezó con un “pechazo” del concejal de RD y luego un golpe por parte de su par de la UDI.

🔴 San Javier: concejal UDI será formalizado este jueves tras protagonizar violento altercado en sesión de concejo municipal.



En algún minuto la violencia a la que nos tiene acostumbrado la derecha debe parar.

El fiscal jefe del Maule, Patricio Caroca, detalló que “este altercado derivó en que uno de ellos dio un golpe de puño en el rostro al otro, quien finalmente cayó al suelo, con diversas lesiones que finalmente fueron calificadas como menos graves por el servicio urgencia”.

De esta forma, el tribunal fijó 90 días de investigación y “dada la naturaleza del delito se fijó una audiencia para el mes de septiembre con el objeto de explorar una salida alternativa entre víctima e imputado”.

La @FiscaliaMaule formaliza por lesiones al concejal de #Sanjavier Luis Alarcón Nuñez tras el incidente ocurrido en la sesión del concejo municipal donde agredió a uno de sus pares, lo que quedó registrado en cámaras y ratificado por testigos. HABLA FISCAL JEFE PATRICIO CAROCA

Osorio relató al medio regional La Prensa que “sin mediar mayor provocación”, Alarcón lo “tomó del cuello y le dio un puñetazo”.

El concejal RD dijo que está disponible a “recibir disculpas”, aunque espera que “la justicia haga lo suyo”.

Sobre el origen del altercado, señaló que al finalizar el concejo “los ánimos se caldearon” porque no le permitieron su “derecho a réplica” luego de declaraciones realizadas en la sesión por el concejal de la UDI.

Por su parte, Alarcón compartió su versión de los hechos y señaló que “estábamos conversando, yo no le entendía lo que me decía y le solicité un par de veces que me lo volviera a repetir. Me lo gritó en la cara, una vez que me pongo de pie, un montón de veces, y fue una situación extrema, una calentura del momento”.

“La fuerza que eso toma al verme enfrentado por él con su pecho, con su cuerpo, tomé una mala decisión que fue de golpearlo, pero eso fue por los insultos y por lamentablemente al referirse a mi madre”, relató, citado por Diario U de Chile,

