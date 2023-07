Ministro de Economía Nicolás Grau advierte que propuesta previsional de la UDI «no es realista» y pide «seriedad» en el debate

En entrevista con el canal de televisión CNN Chile, Nicolás Grau, ministro de Economía del Presidente Gabriel Boric, afirmó que la propuesta previsional de la derechista Unión Demócrata Independiente (la UDI) «no es realista» y pidió seriedad para abordar esta importante reforma.

«No puede pasar que alguien diga ‘queremos subir de $200 mil a $250 mil’ y no haga una propuesta razonable que permita financiar eso de forma sostenible en el tiempo», declaró Grau, recalcando en ese sentido que no se pueden hacer compromisos «que no podemos sostener después, de forma responsable, en el tiempo».

Por ello, aseguró que la propuesta previsional de la UDI «no es realista, no solo por lo que dice el Gobierno; no es realista por lo que dice la OCDE y toda la experiencia internacional».

«Entonces, en vez de caer en este juego que, lo que hace en parte, es confundir, pongámonos serios, asumamos la situación que tenemos. Todos hemos estado en el Gobierno, así que entendemos que se necesitan más recursos, y lleguemos a un acuerdo político que nos permita tener un nuevo pacto fiscal», añadió el secretario de Estado.

Consultado por las fuentes de financiamiento para concretar una mejora efectiva en las pensiones, el ministro de Economía reiteró que se necesitan nuevos recursos y descartó que el royalty minero pueda ocuparse para estos fines.

«De acuerdo a la información que da Dipres (Dirección de Presupuestos) y el Ministerio de Hacienda, esos recursos (del royalty minero) no se pueden destinar a la PGU (Pensión Garantizada Universal), pues una parte importante, además, va a regiones, y eso ya está bien especificado. Necesitamos nuevos recursos para financiar la PGU», recalcó Grau.

