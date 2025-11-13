Schonhaut cierra su campaña con el apoyo transversal del progresismo en el Distrito 11

A pocas horas de que culmine la campaña electoral, la candidata a diputada de la lista Unidad por Chile en el Distrito 11, Constanza Schonhaut (FA) ha concentrado un amplio y transversal respaldo del progresismo en la zona. Figuras como el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), Carolina Tohá (PPD), Francisco Vidal (PPD), Jorge Arrate, Sara Campos, Fanny Pollarolo (PS) y Teresa Valdés, entre otros; han manifestado públicamente su apoyo a esta candidatura.

“Puedo dar fe de que Constanza es una mujer de una inteligencia excepcional” declaró Tohá, mientras que el diputado Gonzalo Winter destacó que se trata de una dirigenta “con mucha vocación, muy estudiosa y valiente, que es lo que vamos a necesitar en el próximo congreso”.

Por su parte, Pollarolo (PS) hizo hincapié en la “gran capacidad de diálogo que ha demostrado a lo largo de su trayectoria”, un aspecto relevante dentro de su propuesta y que le permite tender puentes y enfocarse en los puntos de acuerdo que permitan avanzar en las políticas públicas que Chile necesita.

“No se trata solo de nombres, sino de quién está capacitada para asumir la tarea de representar y defender en el Congreso las preocupaciones cotidianas de las personas, desde la seguridad y la salud, hasta las pensiones y el acceso a una vida más tranquila” afirmó el alcalde Concha.

La candidata declaró que “a mí nadie me tiene que contar cuáles son los grandes dolores de las familias en Chile: llegar a fin de mes, compatibilizar trabajo y cuidados, vivir la inseguridad del barrio. He pasado gran parte de mi vida en las comunas de este distrito, estudié en el liceo público San Francisco del Alba en Las Condes, entonces conozco de cerca cuáles son las fortalezas y desafíos de este territorio”.

Asimismo, reiteró su compromiso con los avances y derechos alcanzados durante este gobierno, “porque en un escenario marcado por amenazas de retroceso y propuestas retrógradas en materias como seguridad, derechos sociales y modelo de desarrollo; es importante el compromiso y la lealtad para defender lo que hemos logrado todos estos años y avanzar hacia la consolidación de un modelo de bienestar que permita a todos y todas, vivir mejor”.