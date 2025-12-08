«Se tomaron rápido el viadil y ahora andan tocando puertas en Rapallo»: El tenso cruce entre Cretton y Cruz-Coke por «abandono» a Matthei

A menos de una semana para que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un tenso cruce de declaraciones en redes sociales protagonizaron este lunes e vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton y el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, al referirse al abandono que se registró en el seno de «Chile Vamos» a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

Los señalamientos y acusaciones mutuas comenzaron cuando Cretton, recientemente electo diputado por La Araucanía, compartió en su cuenta en X una entrevista concedida a El Mercurio, en la que expresó duras críticas hacia la coalición de la que forma parte su partido.

“Chile Vamos cayó en un discurso muy tecnócrata que alejó a los sectores populares de nuestra opción”, al bajo nivel de respaldo que obtuvo el conglomerado en la primera vuelta presidencial, donde su abanderada, Evelyn Matthei, quedó en el quinto puesto con 13,40%.

El nexo de la UDI con republicanos en la campaña de José Antonio Kast, planteó que «la oferta político de Chole Vamos se trataba de cómo administrar, y no mostraba un sueño país» y que eso» explica en gran parte la derrota que sufrimos en primera vuelta»

A su juicio, la UDI debe recuperar su identidad «construyendo una mejor sintonía con las clases medias y bajas, tal como en el pasado hiciera la «UDI popular» de Pablo Longueira».

«La UDI debe reforzar su identidad y eso pasa por ser el gran articulador de las derechas», subrayó.

Les comparto la entrevista que me hizo El Mercurio donde analizo las razones de la derrota de Chile Vamos y el camino que debe tomar la @udipopular. pic.twitter.com/YLlkgITSUR — Eduardo Cretton 🇨🇱 (@cretton15) December 7, 2025

Este diagnóstico crítico encontró respuesta en Alberto Cardemil, referente de Chile Vamos, exdiputado y expresidente de RN, quien lo calificó de inoportuno.

“Para empezar, y antes de leerlo, inoportuno análisis. Los aportes efectivos y convocantes en materia y acción política interna se hacen reflexionando y oyendo en instancias y sedes internas, no por los medios ni las redes. Esto vale para todos los liderazgos, efectivos y sedicentes de RN y UDI”, le señaló Cardemil.

Matthei fue abandonada por quienes no se jugaron un ápice por ella

Las palabras del ex timonel de RN encontraron respaldo en el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, quien también lanzó críticas contra Cretton por su “desaparición” en la campaña presidencial de Evelyn Matthei.

Así es @AlbertoCardemi2 innecesario y desleal @evelynmatthei fue abandonada por quienes no se jugaron un ápice por ella cuando meses antes andaban a los abrazos. Pedían no subir fotos ni la ponían en su material de campaña. Dando lecciones ahora cuando se vendieron a peso veinte — Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) December 8, 2025

“Innecesario y desleal. Evelyn Matthei fue abandonada por quienes no se jugaron un ápice por ella cuando meses antes andaban a los abrazos. Pedían no subir fotos ni la ponían en su material de campaña. Dando lecciones ahora cuando se vendieron a peso veinte”, afirmó.

Acto seguido, el vicepresidente de la UDI, cargó contra el senador y planteó: “A peso veinte se tienen que haber vendido los senadores que le salvaron el pellejo a Pardow», recordando que al momento de que se votara en el Senado la acusación constitucional en contra del exministro de Energía Diego Pardow, , Cruz-Coke votó en contra del capítulo uno que apuntaba a que el ex secretario de Estados habría incumplido los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa al fijar los precios del sistema eléctrico nacional vigentes desde el 1 de enero de 2024, lo que derivó en un perjuicio para los consumidores y compromisos de pagos en exceso.

«Acá todos morimos con las botas puestas incluso cuando creímos que la campaña fue por un camino equivocado. Le haría bien a la ‘derecha liberal’ hacer una autocrítica de su desaparición», apuntó.

A peso veinte se tienen que haber vendido los Senadores que le salvaron el pellejo a Pardow. Acá todos morimos con las botas puestas incluso cuando creímos que la campaña fue por un camino equivocado. Le haría bien a la “derecha liberal” hacer una autocrítica de su desaparición. — Eduardo Cretton 🇨🇱 (@cretton15) December 8, 2025

Asimismo, publicó un mensaje en clara alusión a una frase que pronunció el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, cuando durante la campaña de la primera vuelta, dijo que le “dolería la guata” apoyar a José Antonio Kast.

“Por lo demás, Luciano, veo que a los que les ‘dolía la guatita’ lo más bien que se tomaron rápido un viadil y andan tocando puertas en Rapallo (sede del comando de Kast)”, lanzó.

En medio del cruce de dichos, Alberto Cardemil instó a la calma. “No peleen ahora, cada día, mes y año tiene su propio afán”, indicó.

Sin embargo, Cruz-Coke continuó el enfrentamiento y criticó a Cretton por abandonar el barco en la campaña de Matthei.

“Una desaparición como la tuya en campaña de Evelyn Matthei”, expresó.

“Jamás desaparecimos de la campaña”, le respondió el parlamentario electo por el distrito 22 y le recordó a Cruz-Coke la desaparición formal de su partido —que dependerá del decreto del Servel dentro de los próximos meses—.

«1: Jamás desaparecimos de la campaña. 2: La tuya es por Servel. Saludos». afirmó.