Senador Latorre: «La institucionalidad está funcionando frente a los casos de corrupción»

El senador de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, valoró la actuación de las instituciones y la justicia frente a los recientes casos de corrupción registrados en el país.

En concreto, el parlamentario se refirió a las próximas formalizaciones de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga y de la ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camilia Polizzi; así como a la orden de prisión preventiva emitida contra el ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez.

“La semana pasada veíamos la detención del alcalde de Algarrobo, de su encargada de finanzas, por un caso de corrupción muy grave, de más de mil millones de pesos en la municipalidad de Algarrobo; también está la pronta o posible formalización de Cathy Barriga en Maipú; está la detención de Polizzi en la región del Bio Bio y cuatro personas más, yo insisto, acá la institucionalidad está funcionando frente a los casos de corrupción», afirmó Latorre en declaraciones a la prensa ofrecidas este martes.

«Hay leyes también que se han aprobado que aumentan las penas y espero que el Ministerio Público llegue hasta el final, como hemos dicho, en todos los casos, sin importar color político, caiga que caiga, apuntando a quienes son responsables de los casos de corrupción, insisto, a nivel de gobiernos regionales, de municipios, o de gobierno a nivel central, de este gobierno y también del anterior”, aseveró.

Este martes, la Fiscalía Oriente confirmó que formalizará el 16 de enero del próximo año a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (UDI) y a otras 4 personas más, por el delito de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Las investigaciones apuntan a que el presunto fraude ascendería a más de $100 millones. Estos hechos contemplan el pago de sueldo a una funcionaria “fantasma”, el de un bono a quienes dejaban la municipalidad, y por el aumento injustificado del presupuesto municipal.

En cuanto a Camila Polizzi, la Policía de Investigaciones (PDI) la detuvo ayer martes en Concepción, y está siendo investigada por delitos de estafa, lavado de activos y usurpación de identidad. Será formalizada este miércoles en el marco de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía Regional del Biobío en la arista “Lencería” del Caso Convenios.

as investigaciones contra Polizzi comenzaron en junio pasado, con la finalidad de indagar las presuntas irregularidades que habrían existido en el traspaso de fondos desde el Gore a la Fundación en Ti para el desarrollo del programa “Capacitación Ciudadana para Familias de Barrio Norte». de la comuna de Concepción, y cuyo costo total de inversión sería de $250.635.000 millones de pesos.

Posteriormente, en agosto, la Brigada Investigadoras de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI allanó la residencia la de Camila Polizzi y 12 días después, el Juzgado de Garantía de Concepción decidió sacarla de los querellantes de la causa.

En el caso del ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (UDI), el Juzgado de Garantía de San Antonio ordenó su prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de malversación de caudales públicos por más de mil millones y cohecho. La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario en el municipio de Algarrobo y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella en contra de la tesorera Belén Carrasco, quien también se encuentra en prisión preventiva.

Sigue leyendo: