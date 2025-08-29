Senador Latorre respalda modernización de Carabineros: “Es una institución de toda la sociedad, no de un sector político»

“Es una reforma contundente que eleva los estándares de transparencia y profesionalismo en Carabineros, algo que la sociedad chilena necesita con urgencia”, afirmó el parlamentario.

Autor: El Ciudadano
El Senado comenzó a discutir un proyecto de ley que busca modernizar la carrera de Carabineros de Chile, con cambios que apuntan a profesionalizar la institución, mejorar la formación de los nuevos efectivos y crear incentivos para que más personas ingresen y permanezcan en la policía. El senador Juan Ignacio Latorre (@juanignaciolatorre) valoró la iniciativa, señalando que “es una reforma contundente que eleva los estándares de transparencia y profesionalismo en Carabineros, algo que la sociedad chilena necesita con urgencia”.

La propuesta incluye medidas como la extensión de la carrera para quienes se incorporen en el futuro, la creación de un sistema de incentivos al buen desempeño, nuevas herramientas de gestión interna y el fortalecimiento de la formación profesional y en derechos humanos.

Latorre subrayó que esta reforma debe asumirse como una política de Estado y no desde trincheras partidistas:

“El Presidente Boric ha sido claro en llamar a que estas reformas se asuman como una política de Estado. Carabineros no le pertenece a un sector político, sino a toda la sociedad, y debemos fortalecerlo unidos para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado”, afirmó.

El parlamentario también destacó que la modernización permitirá dar estabilidad a quienes ingresan a la institución, incentivando la permanencia en un momento en que existe déficit de personal:

“Se trata de avanzar hacia una institución más profesional, con mayor transparencia y mejor preparación. Eso es bueno para la seguridad pública y también para quienes eligen esta vocación”, recalcó Latorre.

Finalmente, el senador se mostró confiado en que la iniciativa contará con respaldo transversal en el Congreso, por tratarse de un paso necesario para modernizar la carrera policial y fortalecer la seguridad pública.

