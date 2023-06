Senador Latorre tras cuenta pública: “Creo que este año es clave para sacar adelante las dos reformas, tributaria y pensiones”

Este jueves el presidente Gabriel Boric expuso su cuenta pública, y durante 3 horas y media, detalló anuncios y avances en seguridad, salud, economía, educación, migración, 50 años del golpe, vivienda, junto con destacar, además, las 40 horas, el royalty minero, la ley de pensiones de alimentos, la inversión histórica de 1.500 millones de dólares para fortalecer a las policías, la implementación del plan Calles sin violencia, entre otros temas.

Algunos de los anuncios más destacados fueron el fin a la tarifa eléctrica de invierno, la discusión inmediata para el proyecto de ley que crea el ministerio de Seguridad Pública, el bono invierno de 120 mil pesos, la demolición de memoriales narco y restricción de funerales de alto riesgo, el ingreso del proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sernac, la creación de nuevos Centros de atención y reparación para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, nuevas casas de acogida, etc.

La necesidad de contar con una reforma tributaria fue uno de los puntos más destacados de esta cuenta pública. El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió a este tema, expresando que “el Presidente ha dicho que va a insistir en el Senado, ahora en julio, a partir del diálogo que ha habido entre todos los sectores, con los empresarios, con los trabajadores, con las pymes también, en un proyecto de reforma tributaria que el Presidente detalla de manera muy clara (…) en términos de avanzar a un Estado de bienestar social, de sistema de cuidados, de pensiones, de salud, vivienda, etc. Y obviamente, el llamado es a que lleguemos a un acuerdo después de más de tal vez 15 años, en que los distintos gobiernos y distintos parlamentos no hemos llegado a acuerdos para reformar las pensiones y mejorarlas hoy día, no en 20 o 30 años más, y eso requiere un diálogo social y un diálogo político. Por lo tanto, creo que este año es clave para sacar adelante esas dos reformas, tributaria y pensiones”.

En la noche del jueves, el presidente Gabriel Boric realizó una cadena nacional, donde nuevamente hizo énfasis en la relevancia de la reforma tributaria y señaló “esto no se trata de engordar los bolsillos del Estado, se trata de financiar más y mejor seguridad, de hacerse cargo de las deudas que tenemos en la educación, de sentar las bases de un Sistema Nacional de Cuidados, de hacernos cargo de las listas de espera. Para eso necesitamos estos nuevos recursos y espero contar con el apoyo del Congreso para poder llevarlo adelante”.

