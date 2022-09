Senadores (as) de Apruebo Dignidad y Campillai se desmarcan del Gobierno por TPP-11: «no forma parte de nuestro programa»

La declaración firmada por cinco senadores (as) de Apruebo Dignidad, más una independiente, ha sido enfática en señalar que "el TPP-11 no forma parte de nuestro programa de gobierno y consideramos que no hay ninguna urgencia para ponerlo en votación en el Senado". La resolución de conflictos entre inversionistas y Estados, el sesgo neoliberal y el peligro que representa para la transición a un nuevo modelo de desarrollo son algunos de los argumentos de los senadores (as) oficialistas para oponerse al polémico acuerdo.