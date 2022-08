Sheriff llorón: Gaspar Rivas vuelve a hacer el ridículo llorando en Mucho Gusto

Citando a mi serie favorita, Los Simpsons, el señor Gaspar Rivas merece que le digan «Usted no aprende, ¿verdad?».

Y es que, honestamente no me cabe en la cabeza el nivel de ridículo al que esta persona se puede someter por simple gusto, ¡y no solo una vez!

Este viernes el diputado Gaspar Rivas, del Partido de la Gente, despues de su «solemne» punto de prensa en el congreso nacional, llamándose a si mismo Sheriff, fue invitado al matinal Mucho Gusto, donde intentó explicar las razones detrás de su impetuoso discurso del miércoles.

Rivas comenzó diciendo que deseaba ser sincero con quienes lo veían en televisión y con el panel de invitados compuesto por Marco Enríquez Ominami y Manuel José Ossandón.

“Mi pueblo chileno está sufriendo. Y nadie, por la mierda, nadie hace nada. Por eso yo tomé esta porquería” Explicaba Rivas mientras mostraba su chapita de Sheriff que con tanto orgullo levantó días atrás.

Posteriormente, explicó que “la tomé como un símbolo de entender que necesitamos ley, necesitamos orden, pero hoy la ley defiende a las lacras delincuentes. Y el orden es una risa.»



Y me van a disculpar los señores Ominami y Ossandón, pero ellos ahí están hablando de cosas intrascendentes, ¿a quién le importa Piñera? ¿a quién le importa Boric? ¿a quién le importa Ricardo Lagos?”.

Así mismo, siguió con el discurso diciendo que “a mí me importa la gente que se la están cagando, que la están matando en la calle. Eso me duele, me duele en el alma, es mi pueblo. El pueblo chileno está sufriendo. Discúlpenme, pero de verdad es una cosa que duele”, enfatizó mientras esbozaba un llanto sin lágrimas.

Aquí es donde le preguntamos tanto al señor Gaspar Rivas cómo a la clase política que supuestamente está con el pueblo:

¿Por qué mejor no se oficia a Carabineros para que informe la cantidad de armas que han dado por «perdidas»? ¿Por qué no se han investigado y sobre todo, penado efectivamente los vínculos de militares y Carabineros con bandas y narcos? ¿Seguirán impunes quienes han promovido el crimen en el país?

¿Son en verdad estas personas a las que Gaspar llama lacras, el origen de los niveles de inseguridad y violencia?, ¿O son en verdad nuestros queridos «sheriffs» los que generan un perfecto caldo de cultivo para l aproliferación de estas bandas?

Finalmente, despues de los minutos de ridículo, los animadores del matinal de Mega interrumpieron al parlamentario para intentar tranquilizarlo. “Diputado, yo lo entiendo. Le pido que se calme porque se ve un poco sobrepasado”, le comentó José Antonio Neme.

A lo que Roberto Saa agregó: “Tome agua”.