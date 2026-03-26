“Si quiere quedarse con la casa mal hecha…”: Poduje provoca indignación en vecinos afectados por el megaincendio

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se vio envuelto en una fuerte polémica tras provocar indignación en vecinos afectados por el megaincendio en Viña del Mar.

En un video que circula en las redes se puede apreciar el momento en el que el secretario de Estado del gobierno de José Antonio Kast mantienen una tensa discusión con un grupo de habitantes del sector El Olivar, cuyas casas fueron arrasadas por el fuego en febrero de 2024.

Poduje fue consultado por los residentes sobre los pasos a seguir luego que decidiera suspender los trabajos de la constructora San Sebastián Limitada que fue contratada para realizar la reconstrucción.

El titular de la cartera de Vivienda argumentó que tras una auditoría interna se habrían detectado mañas prácticas e irregularidades como, deficiencias estructurales, uso de materiales no certificados; y contratos suscritos que no contaban con inspección técnica.

Esta situación generó incertidumbre entre los vecinos damnificados quienes le manifestaron sus inquietudes a Poduje, lo que escaló en una discusión tras las respuestas que ofreció el ministro, las cuales incluyeron garabatos tal y como muestra el registro compartido por el medio local Puranoticia.cl

“Todas las casas se van a botar”, afirmó el expanelista de “Sin Filtros”, durante la reunión con los residentes.

Acto seguido se escucha a una de las vecinas preguntarle: “¿Entonces, ministro, va a construir todas las casas de El Olivar con la empresa que usted va a traer?”.

Ante la interrogante Poduje respondió visiblemente molesto: “Puta, consígasela… que no me pregunte a mí poh”.

Esto generó que otra de las vecinas advirtiera que: “Eso es Ley Karín”, en referencia a la normativa qie establece un marco legal en Chile para prevenir y sancionar el acoso laboral, acoso sexual y la violencia en los espacios de trabajo.

Posteriormente, una de las damnificadas también expresó su preocupación y se dirigió al titular de Vivienda: “Yo quiero hacerle una consulta al señor ministro: ¿qué constructora usted tiene vista para traer acá?”.

Ante esta interrogante, Poduje se puso de pie y apuntó con el dedo tanto a la vecina que le hizo la consulta como al resto de los presentes y respondió: «A ver, señora, mire, le voy a decir una cosa. ¿Usted quiere insinuar algo? Si usted quiere quedarse con la casa mal hecha, usted me firma un papel y se queda con la casa mal hecha».

«Es su responsabilidad y la de todos las que lo hagan», agregó.

Que alguien le haga saber Iván Poduje que ya no es panelista de “Sin filtros”, ahora es Ministro de estado, se salió de sus casillas en reunión con vecinos de El Olivar en Viña del Mar que resultaron con sus casas quemadas, hasta garabatos y ley Karin pidió una pobladora, Poduje… pic.twitter.com/S6gPYCeVFw — Mario Aguilera (@marioaguilera4) March 25, 2026

La respuesta y el tono en el que Poduje se dirigió a los damnificados generó críticas e indignación por parte de los vecinos que perdieron sus hogares durante el megaincendio como en la opinión publica.

Poduje arremete contra la constuctora

Ante la polémica generada tras la difusión del video, el ministro de Kast, indicó a través de su cuenta en Instagram que se reunirá con los vecinos de El Olivar, pero «no con aquellas personas que están defendiendo los intereses de la inmobiliaria, de la constructora San Sebastián y de la entidad patrocinante».

En su publicación, Poduje no ofreció ningún tipo de disculpas por su reacción y trato hacia los damnificados. Sin embargo, cargó contra la constructora por «un lamentable uso de los vecinos para intentar defenderse de su pésima ejecución», señalando que «no nos amedrentan ni sus amenazas, ni sus recados».