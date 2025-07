Sichel se querella contra tuitero crítico y desata ola de apoyo: “Quieren silenciarme por pensar distinto”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (IND-Chile Vamos), interpuso una querella por injuria contra el tuitero crítico, Roberto Kiltro (@RobertoMerken), quien señaló que esta acción judicial constituye un intento de silenciarlo «por pensar distinto».

A través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el reconocido cibernauta agradeció el apoyo que ha recibido por parte de la ciudadanía y señaló que no esta dispuesto a exponer a su familia y seres queridos, a cualquier amenaza o intimidación.

«Una cosa es ponerme yo en riesgo por lo que expongo; otra muy distinta es exponer a mis seres queridos. No estoy dispuesto a eso», afirmó.

«En la historia de Chile, quienes no tenemos poder hemos vivido bajo la amenaza y el abuso de quienes sí lo ostentan. Sabemos que aquí hay quienes, por pensar distinto, han pagado costos impensables, y no pretendo compararme con ese dolor ni con la dignidad de sus familias», planteó.

Sin embargo, dejó en claro que en la actualidad «siguen existiendo responsables políticos —y a veces incluso sus herederos— que mantienen intacto su deseo de silenciar o anular a quienes no comparten sus ideas».

«Esa persecución sigue viva, bajo otras formas. Probablemente volveremos a encontrarnos en otros espacios. Como dice mi perfil, nunca he buscado que me crean ciegamente, sino invitar a reflexionar. Eso para mí siempre valdrá la pena. Gracias por estar, por acompañar y por no dejarse intimidar. Un gran abrazo para todas y todos, por favor cuídense», expresó.

Defensa del tuitero interpuso querella criminal por irregularidades

Por su parte, el abogado de Derechos Humanos, Fernando Leal, quien asumió la defensa de Roberto Kiltro, junto con su colega Yerko Scheihing Sepúlveda, denunció una serie de irregularidades vinculadas al proceso de notificación de la querella.

«Nuestro cliente tiene domicilio conocido en la comuna de Providencia hace ya 7 años, a lo menos. Nos enteramos de tal querella porque un Receptor Judicial contratado por la parte querellante, fue a notificar al domicilio de la madre de Roberto en la comuna de San Miguel, quien pese a señalar que su hijo no vive ahí, el Receptor igualmente dejó la notificación», explicó en un mensaje compartido en X.

«El Receptor estampó -falsamente- que el domicilio, residencia y/o morada de San Miguel es el de Roberto, faltando con ello a la verdad en la narración de hechos sustanciales. En definitiva se pretendió validar una notificación espuria en un domicilio falso», indicó.

El abogado anunció que ante estos hechos, decidieron interponer una querella criminal en contra del Receptor y contra de todos aquellos «que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores»,

Precisó, que la acción judicial fue querella que declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

«La verdad es como una espada de doble filo, haremos uso y ejercicio de los derechos que le asisten a nuestro representado y no permitiremos maniobras de ningún tipo para perjudicarlo», enfatizó Leal.

Masivo apoyo a Roberto Kiltro

A través de cientos de mensajes publicados en redes sociales, políticos, activistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos manifestaron su contundente apoyo al tuitero Roberto Kiltro frente a este intento de intimidación por parte de Sebastián Sichel.

