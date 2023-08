Terminaron todos en la calle: Falso aviso de bomba aguó el cierre de campaña de Rodrigo Galilea, candidato a la presidencia de RN

Con todos los asistentes en la vía pública culminó el cierre de campaña del senador Rodrigo Galilea, candidato a la presidencia de Renovación Nacional, luego de que una llamada anónima alertara de la presencia de una bomba en el lugar donde se iba a llevar a cabo la ceremonia.

El acto estaba fijado para la tarde de este jueves en el Club de la Unión de la ciudad de Linares, región del Maule. Sin embargo, cerca de las 19:00 horas, la Central de Comunicaciones de Carabineros en Santiago recibió el llamado de una persona sin identificar que aseguraba que dentro del edificio había una bomba lista para explotar.

Tras derivar la información a los funcionarios de Linares, Carabineros solicitó la presencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) para realizar una revisión detallada del lugar y descartar la presencia del explosivo. Los asistentes al evento tuvieron que evacuar el edificio por instrucción policial y continuaron con el acto en plena vía pública, donde el senador Galilea dio su discurso de cierre de campaña.

«Estamos en la ciudad de Linares donde teníamos planificado un acto de cierre de campaña. Habían venido cientos y cientos de militantes de Renovación Nacional a celebrar como es debido, sanamente este término de campaña. Lamentablemente ocurrió lo imprevisto: una muy probable falsa alarma de bomba desde una llamada de Santiago que obligó a Carabineros a evacuar el lugar», declaró Galilea.

«Estas son cosas que ojalá no pasaran nunca en Chile. No entendemos la intencionalidad de algo como esto, pero finalmente nos hemos adaptado a las circunstancias, hemos hecho un pequeño acto de cierre de campaña aquí en la calle, en Camino Real de la ciudad de Linares, y esto no nos quitará por supuesto el empeño, el entusiasmo y la convicción de que nuestra lista es lo que Renovación Nacional necesita para los próximos dos años», agregó.