Trabajo, Educación, Territorio, Derechos Humanos, Género y Reforma Tributaria: Los pilares de la propuesta presidencial de Daniel Jadue

Esta mañana, el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, dio a conocer sus propuestas de programa de gobierno. Con miras a las primarias presidenciales del 18 de julio, en las que Jadue se enfrentará con el candidato del Frente Amplio Gabriel Boric.

El programa de Jadue apunta a “un Chile verde y soberano, plurinacional e intercultural, feminista y paritario”.

“No estamos en la tesis de tensionar el sistema, creemos que las cosas que sigan funcionando bien, que sigan haciéndolo y las que no funcionan las vamos a modificar radicalmente”, comentó durante la mañana Daniel Jadue. “Acá no hay, y lo digo así de claro, olas estatizadoras, no hay olas de expropiación como van a tratar de instalarlo, lo que hay es un proyecto de transformación y de superación del neoliberalismo, poniendo la frontera en la responsabilidad del estado para asegurar una vida digna a todas y todos.”

Ya puedes revisar nuestras propuestas de programa presidencial con el que buscamos transformar Chile en un país mejor. Revisa el programa completo en https://t.co/C05YM3CZ25 #PrimariasPresidenciales pic.twitter.com/57QjxnBzy2 — Daniel Jadue (@danieljadue) June 16, 2021

Los pilares programáticos de Daniel Jadue

El extenso programa de gobierno propuesto por Daniel Jadue propone una serie de reformas al sistema chileno. En términos de trabajo, el candidato propone aumentar el salario mínimo paulatinamente hasta alcanzar los $567.000 al final de su período, además de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, sin descartar la posibilidad de llegar a las 36 horas laborales.

De manera paralela, el candidato comunista propuso un subsidio para pequeñas empresas “para afrontar el alza del salario mínimo de las y los trabajadores que lo ganen en una fecha determinada”. En el caso de las empresas medianas, el documento programático promete que “contarán con un crédito concesional para este propósito.”

Adicionalmente, el programa de Jadue contempla una serie de nuevas políticas tributarias para las pequeñas y medianas empresas “que discriminan positivamente hacia las empresas de menor tamaño, tales como el pago de IVA diferido, pago en 30 días y otras.”

El candidato planteó una serie de medidas de reactivación para la producción y empleo, entre las que destacan la ampliación del presupuesto de inversiones públicas para generar más de medio millón de empleos adicionales, y la creación de una Banca Nacional de Desarrollo con el fin de entregar “financiamiento directo en buenas condiciones para fortalecer la actividad productiva antes que la especulación financiera, que brinde liquidez accesible a las empresas, facilitando medidas anti crisis, que apoye la inclusión financiera de las empresas de menor tamaño, que brinde financiamiento de infraestructura, a la innovación, a la provisión de bienes públicos y el desarrollo sustentable.”

Con respecto al sistema de pensiones, el candidato plantea una reforma basada en la «escalera de la seguridad social», que contempla tres sistemas de reparto complementarios entre sí. El programa de Daniel Jadue plantea la existencia de una Pensión Básica Universal, un Sistema Solidario Intergeneracional y un Fondo de Capitalización Colectiva, además del fin de las AFP con la posibilidad de un retiro total de los fondos de pensiones.

En el área de educación, el programa de Jadue está centrado en la implementación de una Nueva Educación Pública, con una red de Educación Superior Estatal, la cobertura universal gratuita de la Educación Superior en instituciones públicas, la ampliación de la cobertura de cupos en la educación inicial y la igualdad de condiciones de enseñanza en la educación inicial estatal.

El programa enfatiza en las mejoras inmediatas de las condiciones actuales de la enseñanza de niños, niñas y adolescentes, con enfoque en la salud mental de las y los estudiantes y en las mejoras laborales de docentes en todos los niveles de formación académica. Además, el programa de Jadue contempla la eliminación del Crédito con Aval del Estado para financiar la educación superior.

La propuesta programática del candidato comunista contempla el incentivo de la participación territorial y la descentralización en la toma de decisiones, con una reforma municipal para mejorar los gobiernos locales. También incluye una serie de consideraciones con las comunidades en materia de proyectos medioambientales que puedan afectar los distintos territorios del país.

El candidato propuso la actualización de la Evaluación Ambiental Estratégica y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, además de la creación de un Ministerio del Mar y nuevas leyes de Pesca y Acuicultura, y de Administración y Uso de la Zona Costera. El programa contempla, adicionalmente, el fin de las zonas de sacrificio y un estatuto especial para la protección de glaciares.

En materia de Derechos Humanos, Jadue plantea una serie de programas sobre memoria, justicia y reparación. Su programa pone especial énfasis en la reparación para víctimas de trauma ocular ocurridos desde octubre de 2019. También contempla el establecimiento de Chile como un Estado Plurinacional y el reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan el territorio.

La propuesta de gobierno de Daniel Jadue cuenta con enfoque de género presente en todas las áreas programáticas. Una de las propuestas que destaca es la legalización de la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación a través de la ampliación de las causales ya existentes y la incorporación de todas las personas gestantes, además del establecimiento de un plazo para la realización del aborto desde que es requerido.

Reforma tributaria para un “nuevo modelo de desarrollo”

El programa del candidato del Partido Comunista abre con una serie de reformas al sistema tributario. El candidato planteó que “el mayor gasto tendrá un correlato en una mayor recaudación tributaria entre 8 y 10 puntos del PIB. Proponemos una reforma estructural acorde a los desafíos que enfrentamos en esta coyuntura histórica. De esta manera, vamos a cerrar una parte muy significativa de la brecha de recaudación respecto de los países desarrollados.”

La reforma tributaria de Jadue contempla cinco puntos: modificaciones al impuesto a la renta, la reducción de exenciones y privilegios tributarios, la creación de un royalty minero permanente con posibilidad de ser ampliado a otros recursos naturales, la implementación de un impuesto permanente a los patrimonios y castigos más duros contra la evasión y elusión de impuestos que, de acuerdo al candidato presidencial, “representa más de siete puntos del PIB, y se concentra principalmente en sectores de mayores ingresos, ya que su principal foco está en el impuesto a la renta.”

Adicionales a la reforma tributaria, la propuesta de Jadue incluye políticas para un nuevo modelo de desarrollo, centradas en una Banca Nacional de Desarrollo, una nueva política industrial, incentivo a la innovación tecnológica y la creación de políticas sectoriales específicas para aquellas áreas de desarrollo que lo requieran.

«No hay olas de expropiación, sino un proyecto de superación del neoliberalismo»

Durante la presentación de su programa, el candidato presidencial del PC destacó que “lo primero es que uno nunca parte de cero. Estas caricaturas que se hacen a veces del borrón y cuenta nueva, que son la forma que algunos tienen para desprestigiar al contrincante, no tienen sentido, porque uno nunca plantea partir de cero”.

“En 4 años no podemos hacer todas las reformas que quisiéramos, tampoco estamos en la tesis de tensionar el sistema, creemos que las cosas que sigan funcionando bien, que sigan haciéndolo y las que no funcionan las vamos a modificar radicalmente”, planteó,

Además descartó las olas estatizadoras: «no hay olas de expropiación como van a tratar de instalarlo, lo que hay es un proyecto de transformación y de superación del neoliberalismo, poniendo la frontera en la responsabilidad del Estado para asegurar una vida digna a todas y todos”.

«Nosotros estamos partiendo de todo lo que se ha logrado avanzar. El problema es cuando uno avanza en un modelo que está diseñado para acumular la riqueza y no para repartirla tiene límites. Por lo tanto, planteamos un modelo de transformaciones profundas para superar ese modelo“, subrayó.