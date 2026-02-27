Tras brutal video, Boric: “Asesinos y criminales. El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, arremetió contra el gobierno del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, tras darse a conocer un brutal video en el que se puede observar el momento en que soldados del régimen sionista asesinan a un niño palestino a quemarropa.

«Asesinos y criminales. El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina», afirmó el jefe de Estado en un mensaje compartido en su cuenta en la red social X.

El mandatario ratificó su postura crítica hacia Israel por el genocidio cometido contra el pueblo palestino, e incluso se comprometió a realizar gestiones para promover sanciones legales contra los involucrados.

“Mientras vivamos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará“, enfatizó.

Asesinos y criminales. El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina. Mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará. https://t.co/scj76j4HCw — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 27, 2026

Soldados israelíes dispararon contra niño palestino y lo dejaron morir desangrado

La trágica noticia que generó la descarga del presidente Boric corresponde a la muerte de Jad Jadallah, un niño palestino de 14 años que, según consignó la BBC, recibió disparos a quemarropa por parte de militares israelíes en un campo de refugiados de la Cisjordania ocupada, en noviembre de 2025.

Adicionalmente, los soldados habrían creado un cordón a su alrededor, lo que impidió que dos ambulancias palestinas llegaran hasta él.

Según las imágenes del registro y el testimonio de testigos presenciales, los 14 uniformados permanecieron de pie alrededor de Jad durante al menos 45 minutos mientras el adolescente se desangraba por los impactos de bala recibidos.

«Todos los soldados israelíes reciben formación en el tratamiento de traumatismos, y cualquier unidad de combate israelí debe contar con un médico específicamente formado, pero ninguno de los soldados pareció prestar a Jad la asistencia médica necesaria para salvarle la vida. En algunos momentos, parecieron ignorar los repetidos intentos de Jad por llamar su atención», reportó el medio británico.

De acuerdo con los antecedentes, los soldados israelíes subieron al niño a la parte trasera de un vehículo militar israelí, pero en algún momento, antes o después de hacerlo, habría fallecido.

Hasta el momento no ha sido posible determinar en qué parte del cuerpo recibió los disparos ni cuántos fueron, ya que el ejército israelí se ha negado a devolver el cuerpo a la familia y brindar información sobre sus heridas.

El Ejército israelí sostuvo al medio británico que Jadallah había lanzado una piedra; sin embargo, otro video muestra a un soldado de las FDI arrojando un objeto junto a él después de que le dispararan.

Lamentablemente, la muerte de Jad Jadallah no es un hecho aislado, ya que de acuerdo con las estadísticas de las Organización de Naciones Unidas, al menos 55 niños y adolescentes murieron a manos de las fuerzas israelíes en Cisjordania el año pasado y 227 han perdido la vida durante los continuos ataques perpetrados por Tel Aviv en el territorio palestino desde el 7 de octubre de 2023.

A continuación, el brutal video difundido por la BBC sobre el asesinato del niño palestino a manos israelíes: