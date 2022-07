Tras ser vapuleado por Beatriz Sánchez, Cristián Warnken quedó reducido a una mínima expresión

Tras ser vapuleado por la exconstituyente Beatriz Sánchez, al vocero de Amarillos por Chile, Cristián Warnken, se le ha visto muy poco en los medios de comunicación. No ha participado en espacios televisivos y sus declaraciones no han acaparado casi titulares.

Durante el programa Estado Nacional del pasado domingo 10 de julio, ambos protagonizaron un duro debate sobre los alcances de la propuesta de la nueva Constitución redactada por la Convención y las opciones de Apruebo y Rechazo de cara al Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.

La también periodista le consultó a Warnken sobre su idea de rechazar para reformar la nueva Constitución.

“¿Cuál es la propuesta de rechazar hoy? La propuesta de rechazar es decir ‘miren, no importa lo que hicieron las personas que ustedes eligieron, vamos a volver de nuevo a la salita del Congreso, a la cocina como decía un senador”, planteó la comunicadora.

A lo que el poeta respondió: “¡Eso es una caricatura! ¡No puedo aceptar esa caricatura! No es así. Obviamente que no son Amarillo por Chile quienes van a imponer lo que va a ser la nueva Constitución. Nosotros somos una instancia ciudadana bien humilde, no tenemos la soberbia de pensar que nosotros vamos a programar una nueva Constitución”.

A raíz de estos dichos, Beatriz Sánchez insistió en su punto.

“¿Dónde van a hacer la reforma, entonces? En el Congreso”, expresó tras no recibir una respuesta concreta a su consulta.

“No, el pueblo tendrá que decidir si Rechaza o Aprueba, en primer lugar. Segundo, el pueblo chileno viene de un desencanto inmenso… no de ti, yo creo que tú eres una persona seria, pero vimos en la Convención un grupo de que defraudó al pueblo, desde Rojas Vade para adelante”, planteó Warnken.

«Estoy hablando en serio. ¿Dónde se van a tomar las reformas no si no es sobre el Congreso? ¿Si no es el Congreso…? ¿No es en el Congreso? ¿Dónde entonces?», replicó la exconstituyente.

«Esa es la pregunta central: ¿Quién hace la reforma?», remarcó.

Se enojo el chef Warnken.



Bea Sánchez le dice al amarillo Warnken q rechazar significa volver a la cocina del congreso para reformar. Se indigna, no acepta q le digan eso, se da mil vueltas y termina citando a Evelyn Matthei 🤷🏻‍♂️. Y después reclama q lo fuman.



#enacional pic.twitter.com/diEM1nQOW6 — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) July 11, 2022

«Hay muchas posibilidades. Evelyn Matthei planteó que se debiera hacer un plebiscito para que el pueblo elija cuál cree que será el camino”, respondió finalmente el vocero de Amarillos por Chile.

Sin embargo, Beatriz Sánchez fue enfática y le recordó: «¡Pero si ya lo hizo!».

Medios instalaron a Amarillos Por Chile como primera línea del Rechazo

Cabe recordar que los medios del establishment habían instalado en sus líneas editoriales la idea de que Amarillos por Chile se había erigido como la primera línea del Rechazo a la propuesta de la nueva Carta Magna.

Asimismo, es preciso destacar que el Servicio Electoral (Servel) recibió 708 solicitudes de inscripción de partidos políticos, parlamentarios de forma independiente y organizaciones de la sociedad civil para participar en el período de propaganda electoral para el plebiscito.

Del total de inscripciones -según la publicación final de la entidad electoral-, 387 quedaron inscritas bajo la opción Rechazo y 274 por el Apruebo.

Amarillos por Chile se inscribió en distintos territorios del país con cerca de 50 organizaciones y con variaciones de su nombre.

Estar inscrito, según establece la Ley Electoral, determina una cantidad máxima de montos a gastar en el despliegue y los habilita a hacer campaña en general en medios de difusión masiva como radio, prensa y redes sociales.

De este modo, el colectivo contará con generoso tiempo en la franja electoral y cuantiosos recursos para promover la opción del rechazo.

Silencio de Cristián Warnken tras debate con Bea Sánchez

Desde su participación en Estado Nacional y su debate con Sánchez, Cristián Warnken pasó más de una semana sin ser mencionado por los grandes medios.

Sin embargo, el escritor y profesor de literatura salió el pasado lunes a responder al presidente Gabriel Boric, quien afirmó que «quienes están por el Rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente».

Ante ello, Warnken, indicó: «Quiero decirle con todo respeto al Presidente de la República que en Amarillos por Chile creemos que sí hay caminos, que sí hay alternativas democráticas y que será el pueblo el que tendrá que escoger cuál es la mejor alternativa».

«Por eso le digo a todos los chilenos y chilenas que pueden votar Rechazo con serenidad, con tranquilidad y con confianza (..) Sin odio, sin miedo, y con respeto rechazamos porque hay alternativas, hay caminos después del Rechazo», afirmó el líder de Amarillos por Chile, en declaraciones recogidas justamente por Emol.

De este modo, el colectivo nuevamente dio gala de carecer de un proyecto alternativo, real y sólido, a la nueva Constitución propuesta por la Convención.